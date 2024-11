Fortalece Policía Auxiliar vigilancia durante “El Buen Fin 2024”

Por “El Buen Fin 2024”, la Policía Auxiliar recomienda a la ciudadanía no perder de vista sus pertenencias.

Con el objetivo de fortalecer las labores de vigilancia durante “El Buen Fin 2024”, que se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre, el gobierno presente de Sergio Salomón, a través de la Policía Auxiliar del Estado de Puebla, desplegará un total de 3 mil 596 efectivos en cinco plazas comerciales y 836 servicios establecidos en la zona metropolitana, así como al interior del estado.

De acuerdo a un comunicado, durante este dispositivo de seguridad, la Policía Auxiliar reforzará la presencia policial en establecimientos comerciales, plazas, tiendas departamentales, joyerías, casas de cambio y comercios de diversos giros, con la finalidad de preservar la tranquilidad de la ciudadanía. Asimismo, trabajará coordinadamente con la Secretaría de Seguridad Pública, así como con las autoridades locales al interior del estado.

Adicionalmente, la Policía Auxiliar recomienda a la ciudadanía no perder de vista sus pertenencias; evitar ayuda de desconocidos; en caso de acudir a establecimientos comerciales acompañado de menores, sostenerlos y no perderlos de vista; de preferencia realizar transacciones bancarias a través de las diferentes aplicaciones; no llevar consigo fuertes cantidades de dinero, así como evitar distraerse con dispositivos de comunicación.

Con estas acciones, la Policía Auxiliar del Estado de Puebla se suma a las labores de vigilancia, con el firme objetivo de generar espacios seguros para la ciudadanía y contribuir al desarrollo económico de la entidad.

