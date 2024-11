Nuevamente, el Tecnológico de Monterrey campus Puebla es sede del Iluma Fest, certamen de animación, ilustración y videojuegos que busca acercar a los estudiantes del arte digital con reconocidas y reconocidos exponentes de esos ámbitos a nivel nacional y mundial.

El festival comenzó este 8 de noviembre de 2024 y durará tres días consecutivos, teniendo como sede el edificio de Aulas 4 de la institución privada ubicada en la Vía Atlixcáyotl, a un lado del Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP.

De acuerdo con lo informado por Jessica Gutiérrez, organizadora del evento y directora del Departamento de Arte Digital del Tecnológico de Monterrey campus Puebla, se presentarán más de 30 artistas, provenientes de cinco países: México, Estados Unidos, Costa Rica, China y Canadá.

Destacó la ponencia de Óscar Trejo, creativo que ha participado en producciones como “Avatar: The Last Airbender”, “SpongeBob”, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, entre otras.

Asimismo, recomendó no perderse el panel de mujeres guionistas en el Lobby de Cerámica para constatar los logros y avances del sector femenino en ese rubro.

Por otro lado, comunicó que es imprescindible ver la mesa de los creadores de Efectos Visuales de filmes como “Avatar”, así como el panel de las personas que este año estuvieron nominadas al premio Ariel en la categoría de mejor cortometraje de animación.

La académica subrayó que el Iluma Fest ayuda a que estudiantes y artistas intercambien información y generen lazos para futuras oportunidades. En este sentido, algunas de las personas invitadas revisaron los portafolios de alumnas y alumnos.

Nuestra intención siempre ha sido generar networking, que la gente de acá pueda tener a su alcance a todas las personas que están en la industria, que puedan ver a los artistas locales, que están en los negocios, y artistas que tienen la intención de incursionar en esta industria, expresó.

Acerca del nivel de México en animación, ilustración y videojuegos, señaló que le está costando trabajo sobresalir como industria, pero precisó que hay mucho talento individual, el cual está siendo buscado por compañías extranjeras.

Lo que se puede encontrar en el Festival

El Iluma Fest se lleva a cabo del 8 al 10 de noviembre, de 9 a 17 horas; las y los interesados que no sean estudiantes del Tecnológico de Monterrey campus Puebla deben de comprar su boleto de ingreso en la página oficial, cuyo costo va de los 900 a los mil 500 pesos.

El Centro de Convenciones del edificio Aulas 4 es la principal sede de las conferencias y también se conforma por un pabellón de stands.

Ahí, se pueden encontrar las nuevas tendencias en videojuegos, libretas, stickers, llaveros, cómics, postales, dibujos, libros, retratos y hasta zapatos artesanales diseñados con base en célebres animes.

Es oportuno destacar que, de 32 artistas anunciados en la programación, 14 son mujeres, lo que equivale al 43 por cierto de los invitados. Entre ellas, se encuentran la ilustradora Vanila Ryder; la escritora infantil, Mirelle Ortega; la artista de efectos visuales en filmes como “Dune”, Ivel Hernández; la animadora Lindsay Knowler; o la gestora editorial, Elena Bazán.

Paciencia y hacer sacrificios, lo que se necesita para destacar en la industria

Brendan Russert es un animador profesional originario de Venezuela que ha trabajado en películas como “Thor: amor y trueno” o “Doctor Strange 2”.

Tras encargarse de inaugurar el ciclo de ponencias en el Iluma Fest 2024, mencionó que las personas que quieren destacar en la industria deben tener paciencia y hacer ciertos sacrificios como perderse celebraciones de cumpleaños de seres queridos.

Animar es sumamente engorroso, tedioso, y si eres impaciente tal vez deberías de buscar una cosa en el área de animación que no sea animar. Yo soy impaciente, pero me encanta el resultado, entonces, le sigo dando y dando, manifestó.

Admitió que su trabajo favorito es el que actualmente tiene en Riot Games, una compañía que desarrolla videojuegos, cuyo lema es “los jugadores son lo primero”.

El artista y creativo afirmó que México tiene un potencial enorme para gestionar eventos y proyectos independientes de animación.

Finalmente, señaló que las tendencias actuales en el mundo de videojuegos siguen siendo las mismas desde su génesis: ofrecer experiencias humanas, divertidas y emocionantes a las y los usuarios.

