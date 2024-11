En el marco de la designación de las personas que trabajarán como delegadas y delegados del PRI Puebla en el interior del estado de cara a las elecciones de 2027, el líder de dicho instituto político, Néstor Camarillo Medina, aseguró que las mujeres tienen un lugar primordial en la militancia.

Sin embargo, de los 21 nombramientos dados a conocer este viernes por la diputada local, Delfina Pozos Vergara, solamente hay una mujer.

Se trata de María del Rosario Cancino Mendoza, exaspirante a la alcaldía de Quecholac, que será delegada en el distrito con cabecera en el municipio de Tecamachalco.

De acuerdo con las redes sociales del Comité Directivo Estatal, es abogada litigante, que se desempeñó como secretaria y presidenta del Comité Municipal de Quecholac.

Las otras 20 designaciones, es decir, casi el 95 por ciento de las delegaciones o coordinaciones, serán ocupadas por hombres, entre los que destacan Rogelio Carmona Pérez, por San Martín Texmelucan; Mario Eduardo Godínez Hernández, por Xicotepec de Juárez; Hermenegildo Espino Rodríguez, por Huauchinango; o Juan Manuel Rosas Zepeda, por Libres.

También están Félix Peña, por Huejotzingo; Jesús Alberto Gil Andrade, por Amozoc; Juan Carlos Camacho Cervantes, por Tepeaca; así como Fausto Vallejo Alcalá y José Luis Gabriel Ortega, ambos por Ciudad Serdán.

A ellos se suman Benjamín Alberto Rubí Meléndez, por Cholula; Artemio Tlacochola Nolasco, por Izúcar de Matamoros; Eucadio Mendoza Velázquez, por Atlixco; y Alfonso Flores Zúñiga, por Tehuacán.

Para Acatlán de Osorio hay tres delegados: Leni Martínez Reyes, Wenceslao Morales Huerta y Víctor Manuel Martínez Lara.

Mientras que en Ajalpan designaron a Julián Flores del Valle y hubo dos nombramientos de coordinadores, que son César Augusto Camarillo Vázquez para la región de Tecamachalco y Camerino Montalvo Montiel, para la región Sierra Negra.

En rueda de prensa, Camarillo Medina presumió que el PRI tiene cohesión y prudencia en la renovación de sus cuadros, a diferencia de Morena y el PAN, en donde, sostuvo, se están peleando internamente.

Como líder estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina exigió a las personas que hoy fueron designadas como delegados que tengan aspiraciones y metas ambiciosas con la finalidad de destacar en su fuerza partidista.

En ese sentido, sentenció que no deben conformarse con una sola posición, sino que continuamente deben de buscar lugares más relevantes

“Ser dirigente municipal y no aspirar a buscar la presidencia de su municipio, no tiene sentido, igualmente, ser delegado y no buscar una diputación. Ser dirigente estatal del partido y no aspirar a la máxima tribuna, a la máxima postulación, que es la gubernatura del Estado, simplemente no tendría sentido ser dirigente estatal”, manifestó.