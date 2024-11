¿Qué hacer ante una redada? Abogado de inmigración entrega recomendaciones

Con la victoria electoral de Donald Trump, Estados Unidos enfrenta el resurgimiento de políticas migratorias estrictas que buscan acelerar las deportaciones masivas. A propósito de este tema, la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece principios fundamentales que protegen a los inmigrantes, incluso ante operativos agresivos. A la luz de las normas, toda persona tiene derecho a permanecer en silencio, a no firmar documentos sin la presencia de un abogado, y a exigir una orden judicial válida antes de permitir el ingreso de agentes a su vivienda.

“La ley es clara, todos los individuos, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a un proceso justo. El gobierno no puede simplemente detener y deportar a alguien sin seguir los procedimientos establecidos”, enfatizó el abogado de inmigración Héctor Quiroga, CEO de Quiroga Law Office, PLLC.

¿Qué hacer si es detenido en la calle?

Una de las recomendaciones que se debe tener en cuenta es que hay que mantener la calma y actuar con conocimiento. Ante una detención en la vía pública, las personas deben proporcionar únicamente su nombre y no responder preguntas adicionales. Tampoco pueden entregar documentos falsos, ya que esto podría complicar aún más el caso. Adicionalmente, portar siempre una tarjeta que indique su derecho a permanecer en silencio y a contactar a un abogado son prácticas recomendadas. Si no está bajo arresto, la persona se puede retirar con toda tranquilidad.

Operativos en los hogares: esto es lo que necesita saber

En caso de que agentes migratorios lleguen a su casa, recuerde que solo pueden entrar si presentan una orden judicial válida. Si no la tienen, mantenga la puerta cerrada y solicite que se la muestren a través de una ventana. Muchos inmigrantes no saben que pueden filmar estos encuentros como prueba en caso de abusos, ya que este tipo de evidencia puede ser determinante en procedimientos legales posteriores.

Es importante tener en cuenta que si un inmigrante es arrestado, las autoridades no pueden deportarlo de inmediato. Todos tienen derecho a comparecer ante un juez de inmigración y, en muchos casos, a solicitar formas de alivio migratorio como la cancelación de deportación o asilo.

“El miedo no debe paralizar. Saber qué hacer puede marcar la diferencia entre quedarse en el país o experimentar una deportación rápida. Si alguien se enfrenta a agentes de ICE, debe preguntar si tienen una orden judicial. Si no la tienen, no están obligados a dejarlos entrar”, enfatizó el abogado Quiroga.

¿Puede la policía hacer redadas?

Generalmente, la policía local no tiene la autoridad para realizar redadas migratorias. Sin embargo, en ciertos estados y ciudades, la policía puede colaborar con las autoridades migratorias bajo acuerdos, que permiten a algunos departamentos actuar en coordinación con ICE, institución que si cuenta con la autoridad para realizar redadas dirigidas a personas indocumentadas y que pueden llevarse a cabo en lugares de trabajo, áreas públicas o incluso en residencias privadas, pero con importantes restricciones.

“Para el caso de lugares públicos como calles o centros comerciales, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas no requiere una orden judicial, mientras que para viviendas privadas o lugares de trabajo, deben contar con una orden de un juez o con permiso del empleador”, indicó el abogado de inmigración Héctor Quiroga.

¿Qué pueden y qué no pueden hacer las autoridades?

Pese a la intensificación de las políticas migratorias, las autoridades tienen límites legales claros. No pueden detener a alguien solo por su apariencia física, obligarlos a responder preguntas sobre su estatus migratorio sin un abogado presente o deportar a alguien de inmediato sin un procedimiento legal.

“Mi recomendación es que se preparen con antelación; esto incluye tener a mano los contactos de un abogado de confianza, reunir documentos que prueben vínculos con Estados Unidos, evitar situaciones de riesgo que puedan derivar en detenciones y tener un plan familiar en caso de ser detenido. La mejor defensa es estar preparado, saber qué decir y cómo actuar puede marcar la diferencia entre quedarse y ser deportado”, confirmó el abogado Héctor Quiroga, CEO, de Quiroga Law Office.

Solicitudes comunes en redadas migratorias y respuestas que pueden ayudar

En redadas migratorias, las autoridades realizan diversas solicitudes que un inmigrante indocumentado debe manejar con cuidado para proteger sus derechos. Por ejemplo, podrían pedir que muestren su identificación o documentos de inmigración, en este caso la recomendación es mantenerse en silencio y no proporcionar información que pueda incriminar.

De igual manera, pueden preguntar sobre el estatus migratorio o solicitar que firmen documentos, algo que nunca debe hacerse sin antes consultar con un abogado, ya que podría significar aceptar la deportación voluntaria.

Otros requerimientos incluyen registrar pertenencias, revisar dispositivos electrónicos o conocer información sobre otras personas en el hogar. Ante estos escenarios, los inmigrantes tienen derecho a negar su consentimiento, exigir una orden judicial y ejercer su derecho a permanecer en silencio.

Estas respuestas, basadas en derechos legales, son esenciales para evitar abusos de autoridad y protegerse en caso de procedimientos migratorios.

