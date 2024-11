Con 35 votos a favor, Rosa Isela Sánchez Soya fue elegida por las y los integrantes del Congreso del Estado como la titular de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla para el periodo 2024-2029.

Su designación ocurrió en el marco de la sesión ordinaria de este 6 de noviembre y luego de que Roberto Zatarain Leal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Legislativo local, hizo énfasis en que, a lo largo de sus 31 años de existencia, la CDH Puebla ha tenido cinco dirigentes hombres y solo una mujer.

Según el diputado, la elección de la nueva ombudsperson se da en medio de un clima democrático y tomando en cuenta la participación de la ciudadanía.

Informó que Puebla es la cuarta entidad del país con mayor número de quejas o violaciones a los derechos humanos.

Durante la selección de la ombudsperson, estuvieron presentes en el Pleno 39 de las 41 personas que conforman el Congreso poblano, quienes emitieron su sufragio de manera secreta.

En el conteo final, Rosa Isela Sánchez Soya logró más de las dos terceras partes del respaldo exigido por la ley, mientras que el otro finalista, Marco Antonio Moreno Rosado, tuvo cero votos.

En medio de la sesión ordinaria, una comitiva recibió a la nueva ombudsperson para rendir la protesta correspondiente.

Tras rendir protesta, Rosa Isela Sánchez Soya pidió a la prensa dejar atrás los cuestionamientos sobre su presunta afinidad con el partido Morena y el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier.

No, nosotros traemos una trayectoria y yo siempre he estado en contacto con la gente, mi labor es para toda la sociedad en conjunto, los derechos humanos los tenemos todos y lo saben, entonces, yo creo que ya hay que dejar ese tema por la paz, para que me permitan trabajar y puedan ver mi trabajo, expresó.