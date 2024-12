Alejandro Armenta: “Hoy en Puebla inicia el segundo piso de la 4T”

Alejandro Armenta se ha convertido en el gobernador de Puebla. Este 14 de diciembre, tomó protesta como gobernador Constitucional para el periodo 2024-2030.

Su discurso como gobernador de Puebla giró en torno a una narrativa: seguir los valores del humanismo mexicano y la bioética social.

“Los cargos ni son para siempre, ni nos pertenecen. Son para servir a la población porque no puede haber pueblo rico con pueblo pobre. En mi gobierno cada integrante debe regirse bajo los principios de la Cuarta Transformación y el Humanismo Mexicano”

“Los principios del humanismo mexicano y la bioética social dan sustento a la visión de gobierno 2024-2030. Serán mi guía permanente: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

“Estaremos alineados y coordinados con los principios del gobierno de la presidenta. Mantendremos vigencia de la autoridad republicana y el combate a la corrupción y privilegios”.