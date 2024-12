Celebración guadalupana podrá costar hasta $2,300 pesos

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) ha encontrado que este año el gasto con motivo de la celebración guadalupana, ha aumentado en un 24%.

De acuerdo a un comunicado, lo anterior, tomando en cuenta los siguientes rubros: traslado (transporte público/taxi) de $100.00 a $400.00; diezmo o limosna entre $100.00 y $500.00; flores, un ramo desde $100.00, un arreglo hasta $500.00; veladora de vaso tamaño chico $50.00 hasta tamaño grande $200.00; artículos religiosos (agua bendita, rosarios, imágenes, medallas, crucifijos y veladoras) entre $50.00 y $300.00 y finalmente la antojería y snacks de la verbena entre $200.00 y $400.00; puede llegar a costar hasta $2,300.00 contra los $1,850.00 del año pasado.

“El 12 de diciembre, como cada año, se dará peregrinaje sin fin a las basílicas de la virgen morena de todo el país, llevando rezos, ofrendas florales y pidiendo cura para los enfermos, salud, trabajo y amor. Miles de veladoras tapizarán las explanadas de las iglesias. Después de reverenciar a la virgen y presentar su respeto, el pueblo de México, festivo como es, aprovecha el momento y la ocasión para llevar cabo una tertulia popular en la periferia de la basílica. Decenas de comercios de distintos giros se instalan en las cuadras aledañas para ofrecer todo tipo de antojitos, churros, champurrado, tamales, tacos, enchiladas, tortas, papas, elotes y, por supuesto, artículos religiosos, veladoras y demás, las flores también se venden para quien de último momento las compran ahí al llegar, y hasta los espacios de las cocheras se comercializan como cajones de estacionamiento; también los vecinos aprovechan esta celebración para ganar algo”, recalcó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Así, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Con la celebración de la virgen morena arrancan en este mes de diciembre las fiestas de cierre e inicio de año, inaugurando el maratón Guadalupe-Reyes-Candelaria. Este rally de consumo intenso y fiesta tras fiesta permea los actos de fe que piden bienestar para los vivos y eterno descanso para nuestros deudos, estableciendo a cambio compromisos de buen comportamiento moral con la madre de la mayoría del pueblo mexicano.

“Esta fiesta es el inicio de una prolongada autoflagelación que nos duele tanto en el bolsillo como en la salud al vivir en nuestros excesos, pero esto nos gusta. En este maratón invernal se dan cita un crisol de intensas y encontradas emociones: despedir a los seres queridos que se nos adelantan, muchos de ellos adultos mayores que sucumben ante el frio, otros más elijen esta temporada para casarse y matrimoniarse, en las reuniones familiares se dan encuentros y desencuentros, en fin, es una de las temporadas de mayor profundidad emocional, de sentimientos vibrantes que nos incitan a vivirla con alegría y frenesí”, destacó Rivera.

A continuación, el MANTRA ANPEC para disfrutar del Maratón-Guadalupe-Reyes-Candelaria, cuidando tu salud y tus finanzas:

Cuida el dinero. Establece un presupuesto para regalos, comidas y reuniones, opta por regalos personalizados, como manualidades o cartas en lugar de obsequios caros, y utiliza la tarjeta de crédito con moderación. Evita endeudarte en estas fechas.

Evitar excesos en comida y bebida. Come de todo, pero evita repetir o llenar demasiado tu plato, mantente hidratado y evita el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

Salud física y emocional. Sal a caminar, corre o realiza alguna actividad física para equilibrar los excesos de las reuniones, duerme bien y, de ser posible, medita.

Reflexión y gratitud. Da prioridad a convivir con tus seres queridos. Usa este periodo para reflexionar sobre lo vivido en el año que termina y establecer tus metas del próximo.

