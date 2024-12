Cholula refuerza servicio de acompañamiento bancario

Ante el aumento de transacciones de dinero en efectivo por temporada decembrina y con el objetivo de brindar protección a cuentahabientes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) ofrece el servicio gratuito de “Acompañamiento Bancario”.

De acuerdo a un comunicado, el principal objetivo del programa, es prevenir asaltos y brindar tranquilidad al momento que realicen algún retiro o depósito, en cualquier sucursal bancaria ubicada dentro del municipio, principalmente en estas fechas en las cuales se realiza pago de nóminas, aguinaldos y compras de temporada.

Cualquier ciudadano, empresario o comerciante, podrá solicitar el servicio 30 minutos antes, marcando directamente a los números de emergencia local 22 22 47 05 62 y 22 13 48 43 24, donde proporcionarán nombre completo, número telefónico y ubicación a la cual se dirige, posteriormente se designará el número de la unidad que prestará el servicio.

Es importante señalar que los oficiales no pedirán información relacionada al monto de las transacciones a realizar, la persona interesada únicamente tendrá que identificarse para iniciar el acompañamiento.

De igual manera, se exhorta a la ciudadanía a reforzar medidas preventivas de seguridad en cajeros automáticos; verificar que no haya personas vigilándolos, revisar que no existan objetos extraños en la ranura del cajero antes de introducir la tarjeta y no aceptar ayuda de personas desconocidas.

Con estas estrategias, el Gobierno Municipal encabezado por la Presidenta Tonantzin Fernández, brinda seguridad a las y los cholultecas ante el incremento de la derrama económica que se genera por festividades de Navidad y Año Nuevo en San Pedro Cholula.

