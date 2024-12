Día de Reyes en México: aumentó 20% el costo de celebración

El Día de Reyes es una de las festividades más queridas en México, se celebra cada 6 de enero y reúne a las familias en torno a la tradicional Rosca de Reyes y el chocolate caliente. Se ve aderezada por la expectativa infantil de ver qué regalos les trajeron los Reyes Magos.

De acuerdo a un comunicado, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) encontró que este año el gasto para recibir a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltazar, en el hogar, en una reunión de 15 personas, con una rosca tradicional y chocolate, será de al menos $745.00, lo que representa un aumento promedio de 20% en comparación con los $622.00 que costó el año pasado en estos rubros.

Asimismo, reportó también una amplia diversidad de opciones y precios en cuestión de roscas de Reyes. Las tradicionales son las más accesibles para la mayoría de los hogares; de tamaño chico se pueden encontrar en la panadería de barrio hasta en $240.00, en el supermercado en $261.00 y en la panadería de franquicia en $360.00; los precios de la rosca tamaño grande o familiar pueden llegar hasta $480.00, $420.00 y $550.00 respectivamente. Las roscas gourmet con ingredientes, rellenos y presentaciones innovadoras, en un tamaño chico, se pueden conseguir por hasta $270.00 en panaderías de colonia, hasta en $433.00 en un supermercado y hasta en $550.00 en una panadería de franquicia; en tanto que la rosca grande llega hasta $530.00, $690.00 y $800.00. Mientras que el chocolate podrá llegar a costar hasta $265.00, considerando cinco litros de leche para quince personas.

La noche del 5 de enero los niños se van a dormir emocionados al haber dejado la carta a los Reyes Magos, en donde le piden los juguetes que desean que les traigan, ilusionados al despertar buscan sus regalos. Para los padres de familia implica un esfuerzo económico significativo cumplir con este ritual. En un hogar donde al menos hay dos hijos pequeños, los papás gastarán en esta ocasión al menos $1,145.00, comprando un par de juguetes promedio de marca, lo que el año pasado fueron $915.00, lo que representa un aumento aproximado de 25%.

En otros casos, el deseo de cumplir con las expectativas de los niños cada vez más encarecidas puede llevar a la familia a gastar más de lo planeado en un contexto en que los precios de los juguetes llegan a ser muy elevados. Los Legos van desde $325.00 a los $2,236.00; las pistas de Hot Wheels se encuentran desde $356.00 a $2,368.00; los muñecos de acción desde $195.00 los más sencillos hasta $1,266.00; las Barbies se encuentran desde $337.00 hasta los $1,610.00; el kit de maquillaje para niñas desde $339.00 hasta $2,023.00.

“Es importante comentar que aun y cuando el juguete de contrabando chino pudiera parecer a primera vista una opción atractiva por su bajo costo (50% menor al juguete de marca), deben considerarse otros factores como la calidad, durabilidad y seguridad de su uso, pues algunos juguetes pueden contener materiales tóxicos como plomo en la pintura; si están mal diseñados o ensamblados pueden tener piezas pequeñas que se desprenden fácilmente; también suelen tener menor resistencia al uso y, finalmente, estos juguetes chinos son comúnmente vendidos en mercados informales, lo que ocasiona un impacto en la economía formal del país”, explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

En este contexto inflacionario postpandémico que ha azotado la economía local, emproblemando el consumo popular, si no fuera suficiente, el próximo 15 de enero Donald Trump asumirá nuevamente la presidencia de los Estados Unidos y este segundo mandato se presenta muy distinto al primero; las diferencias son bastantes y marcadas, el Trump de hoy no tiene nada que perder. Al encontrarse en el ocaso de su vida ya derrotó a la muerte; al ocupar por segunda ocasión la silla presidencial no tiene posibilidades de buscar otra reelección; al tener pleno control del Congreso no tiene ningún contrapeso; el partido Republicano gobierna virtualmente la totalidad del territorio estadounidense, es decir, el mandato por venir de Donald Trump será hegemónico, curiosamente igual de hegemónico que el mandato actual de MORENA en nuestro país.

“A pesar de ello, no podemos comparar una realidad política con la otra. Estados Unidos y México son muy distintos tanto en tamaño, influencia geopolítica y complejidad. Si se permite la extrapolación, sería tanto como comparar una sandía, que representa a Estados Unidos, con una uva, que simboliza a México. El poder del imperialismo norteamericano en el mundo sigue vigente, el consenso de Washington, pese a todo, sigue marcando el derrotero del planeta; entonces, nos encontramos en una pelea desigual, David contra Goliat. Donald Trump ascenderá al poder de la casa oval como un emperador romano absoluto, sin duda será el presidente norteamericano con mayor poder de la vida contemporánea”, señaló Rivera.

Te puede interesar: Cholula: Anuncian Feria de la Rosca 2025 y actividades por Día de Reyes

Es a este que no al otro Trump a quien tocará encarar el gobierno de Claudia Sheinbaum (nada que ver con el que enfrentó López Obrador), lo que deja claro que las deportaciones masivas con que amenaza Trump no se podrán frenar con un botón de pánico y enfrentar a la industria automotriz china no es una opción, ya que de no hacerlo pone en jaque nuestra relación comercial con USA y Canadá. Se deberán frenar la llegada de más autos chinos al país y eso no se podrá solventar con decomisos de falluca de productos asiáticos, no es lo mismo. No se puede pretender permanecer en el TMEC sin cumplir sus reglas ni asumir sus veredictos, como el de la disputa del maíz transgénico.

“El problema es que, como nación, aún no tenemos una visión estratégica para hacer frente a esta nueva realidad hegemónica que marcará al mundo en 2025 y que pondrá en riesgo la calidad de vida de los 35 millones de mexicanos que residen en Estados Unidos, las remesas que generosamente envían a sus familias, de las cuales dependen millones de hogares en nuestra nación, marcan tendencia a la baja tan sólo con la amenaza de la deportación. El que Trump declare al inicio de su gobierno a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas abre de par en par las puertas de nuestra frontera con el vecino país y se autorizan el poder perseguir a los criminales en territorio mexicano sin mediar consideración diplomática alguna, ya que por razones de seguridad nacional las leyes de aquel país facultan al presidente a ordenar intervenciones militares. Finalmente, negarse a combatir los carros chinos pone en riesgo el clúster automotriz occidental instalado en los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Nuevo León, pudiéndose provocar su repatriación a Estados Unidos, generando una crisis de desempleo sin precedentes”, reflexionó Rivera.

En conclusión, hay mucho en juego en estos momentos, el debate entre ambas naciones pone en riesgo tanto la estabilidad macroeconómica del país como la realidad microeconómica del consumo popular al afectarse directamente el poder de compra de la gente al estar en duda las remesas y el empleo.

__

POB/KPM