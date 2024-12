En Puebla, el exdirector del Registro Civil, José Francisco de la Fuente Flores, ha sido vinculado a proceso judicial por presuntos delitos de falsificación de documentos e incumplimiento de un deber legal.

¿Porqué fue vinculado a proceso el exdirector del registro civil?

Los hechos se remontan al periodo en que De la Fuente Flores estuvo a cargo del juzgado civil de San José Chiapa, donde se habrían emitido actas falsas para facilitar trámites migratorios a ciudadanos de origen chino y sudamericano.

Según la investigación FECC/CORRUPCION/705/2023, encabezada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la reciente vinculación a proceso se enfoca en la validación de actas de matrimonio realizadas sin la presencia de jueces acreditados.

Extrabajadores del Registro Civil han señalado que De la Fuente Flores inició la celebración de bodas a domicilio cuando era titular del Juzgado Quinto de Puebla. Para atender la creciente demanda, habría recurrido a auxiliares y oficiales del Registro Civil, quienes supuestamente oficiaban las ceremonias sin contar con la autorización legal para ello. Fue hasta julio de 2023, en donde una persona presentó una denuncia formal respaldada con fotografías y videos.

Un caso particular señalado en la denuncia es el matrimonio entre Braulio René Vergara y Adriana Salinas, el cual fue oficiado por un oficial del Registro Civil, José David Ponce de León Eugenio, quien no contaba con las facultades legales para ello. El acta correspondiente fue registrada en el juzgado de San José Chiapa bajo la firma de De la Fuente Flores, aunque él no habría presidido la ceremonia.

Te puede interesar: Tras 119 años, el Congreso del Estado cierra un ciclo de sesiones legislativas

En octubre de 2023, el secretario de Gobernación de Puebla, Javier Aquino Limón, fue informado sobre la emisión de actas falsas de nacimiento y matrimonio utilizadas por ciudadanos chinos en trámites ante el Instituto Nacional de Migración (INM).

Como resultado, De la Fuente Flores fue cesado de su cargo y se propuso una auditoría al juzgado de San José Chiapa. No obstante, en marzo de este año, fue recontratado y designado como titular del Registro Civil estatal.

El pasado 31 de octubre, un año después de que se detectaron las actas falsas, De la Fuente Flores presentó su renuncia para atender los procesos legales en su contra. Hasta el momento, el gobierno estatal no ha emitido información sobre los resultados de las investigaciones internas prometidas en torno a este caso.

—

POB/MMM