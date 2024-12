De las 34,156 personas se registraron para la elección judicial de 2025, en total, 16 poblanos buscan participaran para poder ser ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Poblanos buscan cargo de ministro y ministra de la SCJN

Los 3 comités de evaluación de los comités del poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo cerraron la convocatoria el 24 de noviembre para el proceso electoral extraordinario del poder judicial del 2025, un total de 480 aspirantes buscaran el cargo de ministro o ministra de la SCJN.

Entre los aspirantes a ocupar un lugar en el tribunal de justicia destaca el titular de la Fiscalía de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, quien, en una rueda de prensa, afirmó que su registro en la convocatoria es un derecho legítimo y forma parte de un proceso para “democratizar” los Poderes en México.

Además del fiscal, también participará el ex representante de Morena ante el INE y actual titular de la SEP federal, Luis Eurípides Flores Pacheco, Mario Bracamonte González, quien fue el ex dirigente estatal de Morena en Puebla, el ex-titular de la CDH José Félix Cerezo y el ex procurador Pedro Miguel Ángel Garita Alonso.

Gilberto Higuera Bernal: Actual titular de la Fiscalía General del Estado. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco: Actual director de la SEP federal. José Félix Cerezo Vélez: Ex titular de la Comisión de Derechos Humanos. Mario Bracamonte González: Ex dirigente estatal de Morena. Pedro Miguel Ángel Garita Alonso: Ex titular de la Procuraduría General de Justicia de Puebla. Juan Manuel Crisanto Campos: Ex secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tlaxcala. Alfredo Barrera Flores: Actual juez del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar Segunda Región de San Andrés Cholula. Arely Reyes Terán: Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla. César Sánchez Izazcueta: Abogado poblano de la consultoría Filio&Izazcueta. Iván Filio Mijangos: Abogado poblano de la consultoría Filio&Izazcueta. José Irán Walls Zapata: Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Xavier Nájera González: Director en Nájera & Asociados. Simón Alejandro Hernández León: Coordinador de la Licenciatura en Derecho y fundador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón en la Universidad Iberoamericana Puebla. Samuel Tovar García: Profesor e investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP. Omar Herrera Salazar: Catedrático de la Libre de Derecho de Puebla. Mariana Magdalena Sánchez Rojas: Regidora del Ayuntamiento de Puebla. Luis Ramón Marín Barrera: Ex candidato a alcalde de Huauchinango por el PVEM en 2021.

Según los comités de evaluación, el proceso para los aspirantes en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial 2025 comenzará el 15 de diciembre de 2024, cuando se verifique la elegibilidad de los participantes.

Posteriormente, el 31 de enero de 2025, se llevarán a cabo las entrevistas y la selección de los finalistas. El 4 de febrero de 2025, los Poderes determinarán la conformidad de los finalistas, y un día después, el 5 de febrero de 2025, los comités procederán a seleccionar los listados.

El 7 de febrero de 2025, se llevará a cabo la aprobación de dichos listados, y el 12 de febrero de 2025, el Senado integrará, revisará y enviará el listado al INE. Finalmente, el 1 de junio de 2025, se llevará a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros.

Te puede interesar. Tutela Poder Judicial Federal libertad de expresión en Puebla

Cuáles eran los requisitos para ser ministro y ministra de la SCJN

Los 17 aspirantes que buscan ser ministro y ministra de la SCJN, tuvieron que cumplir con los requisitos de los artículos 95, 96, 99 y 100, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En cuanto a la documentación se debía de presentar lo siguiente:

Acta de nacimiento en copia certificada o, en su caso, documento que acredite la nacionalidad mexicana por nacimiento.

Título profesional.

Cédula profesional.

Constancia de no haber sido condenado(a) por delito doloso con sanción privativa de la libertad.

Carta bajo protesta de decir verdad, afirmando buena reputación y la no suspensión de derechos políticos.

Currículum vitae actualizado.

Ensayo de tres cuartillas explicando los motivos de su postulación.

Cinco cartas de referencia de vecinos, colegas o personas que avalen que es adecuado para el cargo.

—

POB/MMM