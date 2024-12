Nuevo viaducto de la Atlixcáyotl divide opiniones entre ciclistas

Al evaluar las obras de modificación realizadas en el distribuidor de la Vía Atlixcáyotl, por parte del Gobierno Estatal saliente, ciclistas de Puebla tuvieron opiniones encontradas.

Ello debido a que las personas que diariamente usan la ciclopista para sus actividades laborales lamentaron que se haya quitado la salida hacia la caseta de Atlixco, a partir del Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP.

En tanto, usuarios que únicamente se desplazan por la zona del Centro Integral de Servicios (CIS) con fines recreativos o deportivos, avalaron la obra instruida por el ejecutivo estatal, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

En cuanto al primer grupo, Pablo Hipólito, que se desplaza a lo largo y ancho de la ciudad por su empleo, dijo que pone en riesgo su vida a la altura de la avenida Cúmulo de Virgo.

Lo anterior, mencionó el ciudadano, con motivo de que debe bajarse a rodar en plena “carretera” o vía Atlixcáyotl a falta de ciclopista en el lugar referido.

“Recortaron una parte aquí en el Complejo y pues eso no estuvo bien, de alguna manera tuvieron que darnos un espacio, o no sé, dar una solución, pero simplemente lo cortaron”, expresó.

Sostuvo que la mala cultura vial en Puebla sigue ocasionando que se le dé preferencia a los automovilistas antes que a las y los ciclistas, y remarcó que no percibe beneficios con el nuevo viaducto.

En un sentido similar, el ciudadano Clemente, que también se moviliza en dos ruedas por su trabajo, señaló que se requiere de un pedazo seguro a la altura del Tecnológico de Monterrey.

Acerca de las personas que celebraron las modificaciones en el distribuidor Atlixcáyotl, el señor Hernández aprobó la obra hecha por el gobierno saliente, aunque reconoció que no sabe cómo quedó todo el trayecto, pues él sólo viaja del Auditorio Metropolitano al CIS.

Por su parte, Bernardo Téllez expresó su admiración por el embellecimiento en la ciclopista, esto a la altura de Plaza Solesta y el Hospital Ángeles. Relató que él la ocupa con la finalidad de practicar deporte.

“Toda esta parte está muy bonito, pero no he llegado hasta Cúmulo de Virgo, quién sabe cómo haya quedado y cómo va a quedar (…) Yo vengo casi diario y me gusta mucho este lugar”, declaró.

Activistas y exfuncionarias trinan contra obra de Céspedes Peregrina

Armando Amaro Palafox, director y fundador del colectivo “Bicionudos”, condenó la obra hecha por la administración de Céspedes Peregrina, pues aseguró que favorece a los automovilistas, mientras que considera que deja en el olvido a las y los ciclistas.

Explicó que, en un principio, pensó que el nuevo proyecto incluiría una salida hacia la zona de Lomas o la caseta de Atlixco, pero esta idea se ha desvanecido de su mente al constatar la primera etapa inaugurada el pasado miércoles.

“El problema con la salida que había y que supongo volverá a haber, es que deja al ciclista de frente a los automotores, en sentido contrario, y con un peligroso conflicto si es que pretende cruzar hacia el carril de la dirección correcta”, expresó.

Sugirió hacer otro acceso que saque al sentido correcto de la vialidad, así como edificar una ciclopista que conecte Atlixco, Cholula y Puebla.

Por su parte, Fernanda Huerta, exregidora presidenta de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos, señaló que el actual distribuidor Atlixcáyotl-Periférico es una “derrota para el sector ciclista”.

Te puede interesar: Nuevas obras en Vía Atlixcáyotl: ahora construirán puentes elevados

Se pronunció porque la mayoría de la nueva ciclopista sea implementada a nivel de piso como lo prometieron las autoridades y como lo instruye la actual normativa en favor de una movilidad sustentable.

“Si bien no era la infraestructura ciclista perfecta, es un espacio recreativo bastante concurrido para correr o andar en bici, ojalá no se quede así…”, acotó.

__

POB/KPM