OPINIÓN: Nuevos soldados de la televisión

Unas cuantas horas antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre pasado, el periodista Raymundo Riva Palacio escribía en su columna “Estrictamente Personal” del diario El Financiero, sobre el histórico cambio de postura de los medios más importantes del vecino país.

Por décadas la prensa estadunidense se había pronunciado a favor de cualquiera de las o los candidatos de los partidos Demócrata y Republicano, especialmente cuando se trataba de elecciones presidenciales.

En este año 2024, los grandes medios como The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Los Ángeles Times, incluso las televisoras como CNN y Fox, no hicieron ningún pronunciamiento para asumirse abiertamente a favor de Kamala Harris o de Donald Trump.

Esta semana el propio Washington Post publicó que el electo presidente Donald Trump habría tenido una charla con directivos de la alianza entre Televisa y Univisión, en la que les habría agradecido el apoyo brindado para ganar el voto latino a través de la “cobertura” periodística que le dieron a su campaña.

Y es que la televisora más grande de América Latina, Televisa, y la mayor cadena de habla hispana en Estados Unidos, Univision, enfrentan una terrible crisis económica.

La alianza buscaba compartir contenidos, pero sobre todo abaratar costos. Buscaban ampliar sus audiencias ante una creciente migración a las plataformas de streaming.

Las nuevas generaciones son las que menos televisión abierta ven, pero esta baja en el consumo ha venido aumentando día a día y entonces pareciera que la apuesta de la alianza comercial Televisa-Univision fue a favor de Donald Trump para congraciarse con el futuro inquilino de la Casa Blanca y obtener algunos beneficios económicos que les ayude a mantenerse a flote.

Apenas la semana pasada Univision anunció recortes de personal en todas sus áreas, incluyendo Noticias, lo que Televisa ha venido haciendo desde hace ya varios años.

En este contexto y sobre lo publicado por el Post, el veterano corresponsal mexicano en Estados Unidos, Jesús Esquivel comentaba la mañana de este martes con la periodista Carmen Aristegui, que lo hecho por los directivos de Televisa-Univision, fue sólo la continuación de lo que habían aprendido, al menos los dirigentes de la televisora mexicana, de su ex presidente Emilio Azcárraga, en el sentido de que él era un soldado del PRI, para con esto justificar por qué Televisa siempre apoyaba a los gobiernos emanados de este partido en México.

Ahora parece que estamos ante una nueva milicia televisiva, la milicia de Donald Trump.