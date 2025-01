Activistas y el Movimiento Animalista de Puebla han pedido que se haga justicia en el caso de crueldad animal que ocurrió en San Pedro Cholula y que resultó con la quema de cinco cachorros que estaban en un predio.

En entrevista con Poblanerías.com, Tea, activista y rescatista de la organización Choludog, comentó que desde hace unos días, habían observado a Lula y Chichi, las perras que estaban al lado de sus crías.

Como parte de su labor de rescate, las visitaban regularmente para dejarles comida, pues por tratarse de perritas ferales primero debían relacionarse con ellas para poder llevarlas a un lugar seguro junto a sus crías.

Tea aclaró que ambas perritas tenían camadas recién nacidas; sin embargo, los cachorros de Chichi aún no abrían los ojos, por lo que no pudieron moverse y fueron los principales afectados por las llamas.

De acuerdo con la activista, en la zona se ha documentado maltrato y violencia contra los animales en múltiples ocasiones, pero este caso representa un nivel de violencia que no puede ser ignorado.

Consideró que el incendio en el terreno donde estaban los perros no parece haber sido accidental.

Ante la indignación que el caso generó en redes sociales, con apoyo del Movimiento Animalista de Puebla, las autoridades correspondientes acudieron al sitio para rescatar a las madres y a los cachorros de Lula que sobrevivieron.

Vino personal de Control Canino de San Pedro Cholula, Bienestar Animal de Puebla y también nos apoyó el Movimiento Animalista. No había otra forma de capturarlas más que con petardos, porque son perritas de campo y no se dejan manipular fácilmente. Estuvimos desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde para lograrlo.

Tanto las mamás como los cachorros fueron resguardados, recibieron atención veterinaria y ya se encuentran a salvo y bajo cuidado.

Tea informó que hasta el martes 28 de enero se habían presentado dos denuncias formales por parte de la Fiscalía General del Estado por los hechos ocurridos, y señaló que ella pondrá una más por parte de Choludogs.

Asimismo, reiteró su compromiso de no dejar este caso en el olvido y pidió el apoyo de la fiscalía y las autoridades para esclarecer lo sucedido y castigar a los responsables.

Tea explicó que, por el momento, Choludog no está solicitando donaciones monetarias, sino apoyo solidario en distintas formas. Gracias a la colaboración de veterinarios y personas de la comunidad, se ha logrado cubrir parte de los gastos médicos.

Sin embargo, advirtió que aún quedan gastos importantes por venir, como vacunas, desparasitaciones y esterilizaciones. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para seguir atentas a las redes sociales de Choludog, donde informarán con transparencia cualquier necesidad específica.

La activista resaltó la importancia de la difusión para visibilizar el problema del maltrato animal en Cholula, pues tanto los refugios como los rescatistas se encuentran rebasados.

Pedirle a la sociedad que se involucre y que no sea como decir: Ah, es un perro que vive en la calle y no es mío, yo no lo saqué a la calle. No, pues realmente son de todos porque nosotros somos responsables de haber revertido la domesticación de esos animales, de que ellas sean perritas en condición feral, y en esa misma medida nos corresponde a hacernos responsables. Es un principio ético fundamental, preservar la vida, ¿no?