Un aval y una persona de referencia, tiende a generar confusión, debido a que ambas están relacionados con la validación o credibilidad de una persona. Sin embargo, tienen funciones distintas en diferentes contextos, especialmente en el ámbito financiero y laboral.

Diferencia entre aval y referencia

El aval es una garantía que respalda el cumplimiento de una obligación, generalmente financiera. Cuando una persona solicita un préstamo o un crédito, la entidad financiera puede exigir un avalista, es decir, alguien que se comprometa a pagar la deuda en caso de que el titular no lo haga.

Este compromiso es legal y vinculante, lo que significa que el avalista asume una responsabilidad directa sobre la deuda. Por ejemplo, si una persona solicita un crédito hipotecario y no tiene un historial crediticio sólido, el banco podría pedirle que presente un aval.

Si el deudor principal no paga, el banco tiene el derecho de exigir el pago al avalista. De esta formal, el aval ofrece seguridad a la institución financiera de que la deuda será saldada.

Por otro lado, una persona de referencia, es alguien que brinda información sobre la solvencia, comportamiento de pago, responsabilidad económica. A diferencia del aval, persona de referencia no tiene ninguna obligación legal ni financiera; su función es brindar referencias sobre la estabilidad económica del solicitante.

Por ejemplo, al solicitar una tarjeta de crédito o un crédito menor, la institución financiera puede pedir contactos de referencia que validen la responsabilidad del solicitante en el manejo de sus finanzas. Estás referencias suelen ser amigos, familiares que pueden hablar sobre la capacidad del solicitante para administrar su dinero.

Te puede interesar: ¿Qué hacer si un cajero automático no te entrega dinero?

¿Qué pasa si soy referencia o aval y no pagaron la deuda?

En caso de que seas la referencia de alguien que no haya cumplido los pagos de alguna deuda, comenzarás a recibir llamadas de los despachos de cobranza, pero no te preocupes, las referencias no tienen la obligación de pagar las deudas, ni pueden ser embargados de sus bienes.

Sin embargo, suele ocurrir que los despachos de cobranza incurren a ejercer prácticas abusivas con las referencias. En caso de que esto te suceda, podrás presentar una queja ante CONDUSEF por vía telefónica al número: 01 800 999 80 80 o ingresar al sitio de Registro de Despachos de Cobranza (REDECO).

Si acordaste ser aval y en caso de que el principal deudor no cumpla con los pagos estás son algunas de las principales consecuencias:

Posibilidad de un embargo

Tanto el aval como el deudor, son reportados en el Buró de crédito, por lo que perjudicará en el futuro el acceso a tarjetas de crédito, prestamos, etc.

__

POB/MMM