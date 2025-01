Vecinos denunciaron a Poblanerias.com, ser víctimas de discriminación en Rincón Arboledas Puebla, en la zona de Mayorazgo, al ser excluidos durante una asamblea vecinal en la que se tomarían decisiones sobre el nuevo comité del fraccionamiento.

La situación, según los testimonios, afectó principalmente a personas de la tercera edad, quienes fueron impedidas de ingresar al espacio público donde se llevaba a cabo la reunión.

Un residente que registró los hechos en video señaló que personal de seguridad privada bloqueó el acceso a los vecinos y se negó a identificarse a pesar de las solicitudes realizadas de manera respetuosa.

“Se les pidió que mostraran sus gafetes de identificación, pero no lo hicieron. Además, los argumentos para impedir el paso a los adultos mayores no tienen sentido; no representan ningún riesgo”, mencionó.