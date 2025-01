Emergencia nacional en la frontera y declarar a los cárteles como terroristas: primeras órdenes de Trump

El presidente Donald Trump asumió este lunes el cargo como 47º presidente de Estados Unidos.

En su discurso inaugural, se refirió a las políticas de administraciones anteriores y afirmó que su gobierno buscará implementar medidas alineadas con lo que él describe como “los verdaderos valores estadounidenses”.

Donald J. Trump Sworn In as the 47th President of the United States

America is BACK. 🇺🇸 pic.twitter.com/Fi7k78Gnp1

— The White House (@WhiteHouse) January 20, 2025