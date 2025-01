En los últimos años, los suplementos alimenticios han ganado popularidad como opciones para complementar la dieta y mejorar el bienestar.

Sin embargo, muchas personas desconocen los riesgos asociados al consumo de estos productos, especialmente si no cuentan con los permisos correspondientes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Es importante verificar que cualquier suplemento cumpla con los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias para evitar riesgos y garantizar que el producto sea seguro para el consumo.

El nutriólogo Kyle Parra comenta:

“Acudir a un profesional de la salud es crucial al considerar suplementos alimenticios, ya que permite individualizar recomendaciones y garantizar la elección de productos confiables”.

¿Qué son los suplementos alimenticios y cómo se regulan en México?

Los suplementos alimenticios son productos que contienen nutrientes, vitaminas, minerales, hierbas u otros ingredientes que complementan la dieta.

En México, estos deben cumplir con los lineamientos de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, que regula el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como los requisitos de la COFEPRIS para garantizar su seguridad y calidad.

Aunque no requieren pruebas clínicas tan rigurosas como los medicamentos, deben contar con un permiso sanitario que asegure que su producción, distribución y comercialización cumplen con los estándares establecidos.

Además, las etiquetas deben incluir información clara sobre ingredientes, dosis recomendadas y advertencias.

Es fundamental que los suplementos no se promocionen como medicamentos ni se les atribuyan propiedades terapéuticas como curar enfermedades o tratar condiciones específicas.

“En México, la falta de regulación facilita el acceso a suplementos de baja calidad, lo que representa un riesgo para la salud o limita su funcionamiento al no cumplir con estándares científicos”. comenta Kyle parra.

Riesgos de consumir suplementos no regulados

Consumir suplementos sin verificar que cuenten con el aval de la COFEPRIS puede representar riesgos para la salud. Algunos de los problemas más comunes incluyen:

Contaminación o ingredientes no declarados: Los productos no regulados podrían contener sustancias que no están declaradas en el etiquetado.

Dosis inadecuadas: La falta de claridad en las instrucciones de uso puede llevar a consumir cantidades excesivas o insuficientes.

Interacciones medicamentosas: Algunos ingredientes podrían interferir con tratamientos médicos.

Expectativas no fundamentadas: Las afirmaciones no comprobadas generan confianza en productos que no necesariamente cumplen con lo prometido.

Verificación de permisos y regulaciones

En plataformas como Instagram y otras redes sociales, es común encontrar productos que se promueven como suplementos alimenticios sin evidencia de los permisos correspondientes. Es importante destacar que:

Los suplementos alimenticios en México deben cumplir con ciertos requisitos para garantizar su seguridad y calidad.

Aunque no requieren un registro sanitario como los medicamentos, es obligatorio que los fabricantes y comercializadores presenten un Aviso de Funcionamiento a la COFEPRIS al menos 30 días antes de iniciar operaciones. Este trámite es esencial para que la autoridad sanitaria tenga conocimiento de la existencia del producto y pueda realizar las verificaciones pertinentes.

Además, para publicitar suplementos alimenticios, es necesario obtener un Permiso de Publicidad emitido por COFEPRIS. Este permiso asegura que la promoción del producto se realice conforme a las normativas vigentes, evitando afirmaciones que puedan inducir a error o atribuir propiedades no comprobadas al suplemento.

La ausencia de estos permisos puede implicar riesgos tanto para los consumidores como para los responsables del producto.

Los consumidores podrían estar expuestos a productos cuya seguridad y eficacia no han sido evaluadas adecuadamente, mientras que los fabricantes y distribuidores podrían enfrentar sanciones por parte de las autoridades sanitarias.

Es fundamental que los consumidores verifiquen que los suplementos que adquieren cumplan con las regulaciones establecidas.

Se recomienda revisar el etiquetado del producto en busca de información sobre los permisos de COFEPRIS y consultar el sitio web oficial de la comisión para confirmar la legalidad del suplemento.

Para los fabricantes y comercializadores, es indispensable asegurarse de cumplir con todos los trámites y permisos requeridos antes de lanzar un producto al mercado.

Esto no solo garantiza el cumplimiento de la ley, sino que también brinda confianza a los consumidores sobre la calidad y seguridad del suplemento ofrecido.

¿Cómo identificar un suplemento seguro?

Antes de consumir cualquier suplemento alimenticio, se recomienda:

Verificar su registro en la COFEPRIS: Asegúrate de que el producto cuente con un número de registro sanitario. Esta información se puede consultar en el sitio web de la comisión.

Revisar el etiquetado: Confirmar que incluya información completa sobre ingredientes, porciones y advertencias. Evitar productos con promesas exageradas.

Consultar a un profesional de la salud: Antes de incorporar suplementos a tu rutina, es recomendable pedir la opinión de un médico o nutriólogo.

Investigar sobre el fabricante: Elegir productos de marcas reconocidas que cumplan con las normativas.

Información y precaución con los suplementos

Los suplementos alimenticios pueden complementar la dieta, pero su consumo debe realizarse con precaución y verificando que cumplan con las regulaciones establecidas.

Es importante ser críticos con la información disponible y no confiar ciegamente en productos que prometen resultados sin evidencia comprobada.

Proteger la salud también implica ser un consumidor informado. Antes de probar un nuevo suplemento, se debe asegurar que cuenta con los permisos necesarios y que su información sea clara y transparente.

Ninguna sustancia puede sustituir un tratamiento médico profesional.

