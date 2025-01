What’s Up’ de 4 Non Blondes: Análisis del lenguaje patriarcal en la música

Análisis de "What's Up" de 4 Non Blondes como crítica al patriarcado en el lenguaje y las estructuras sociales. Relevancia y mensaje oculto.

La música tiene un poder especial: puede conectar a las personas desde lo más profundo de sus emociones. Pero también tiene una capacidad única de reflejar las contradicciones de la sociedad.

Así es el caso de “What’s Up?”, el icónico tema de 4 Non Blondes, donde Linda Perry expresa un grito de frustración y confusión que, si se escucha con atención, es más que una simple reflexión existencial: es un cuestionamiento directo a un sistema patriarcal que sigue invisibilizando a quienes no forman parte de su élite.

Por si quieren ir oyéndola

La frase “Brotherhood of man, for whatever that means” es central para entender la complejidad del mensaje de Perry. Traducida como “la hermandad de los hombres, sea lo que sea que eso signifique”, se ha interpretado históricamente como un comentario sobre la humanidad en general.

Sin embargo, ¿y si el verdadero objetivo de esta línea no era hablar de “todos”, sino de los hombres específicamente? ¿Qué pasa si Perry estaba señalando con sarcasmo el dominio histórico de los hombres en un mundo que se proclama igualitario pero que perpetúa la exclusión de las mujeres y otras identidades?

La carga patriarcal del lenguaje

El uso de “men” o “man” como sinónimo de humanidad es una de las tantas formas en que el machismo estructural está normalizado en nuestra sociedad. Este lenguaje, que debería representar a todas las personas, en realidad prioriza al género masculino, borrando de un plumazo la existencia y las experiencias de las mujeres.

En este contexto, la frase de Perry no parece ambigua, sino profundamente crítica: una observación sobre cómo los hombres han construido un sistema que se presenta como inclusivo, pero que deja fuera a quienes no se ajustan al molde.

Cuando Perry añade “for whatever that means”, el tono irónico es inconfundible. Es como si estuviera diciendo: “Nos venden la idea de unidad y hermandad, pero, ¿en realidad alguien cree en ello? ¿Alguien lo ve en práctica?”.

Y aquí es donde su mensaje conecta con algo más grande: la experiencia de las mujeres y otros grupos marginados que han tenido que encontrar su lugar en un mundo diseñado por y para los hombres.

Una crítica diluida por la normalización

Lo más interesante –y a la vez frustrante– es cómo este mensaje ha sido interpretado a lo largo de los años. La mayoría de las personas leen “Brotherhood of man” como una referencia a la humanidad en general, ignorando la posibilidad de que Perry estuviera apuntando directamente al género masculino.

Esta es, en sí misma, una prueba de cómo el patriarcado ha moldeado nuestra forma de entender el lenguaje y, por ende, nuestra realidad. Incluso aquellos que buscan cuestionar las estructuras terminan atrapados en una narrativa que invisibiliza el mensaje original.

Y sí, debo admitir que yo mismo caí inicialmente en esa trampa. Pensé que Perry hablaba de “la humanidad”, cuando en realidad parece estar señalando cómo las mujeres –y otras identidades– han sido relegadas a los márgenes, mientras los hombres dominan las reglas del juego.

La invisibilización de este mensaje no solo refleja una falta de escucha hacia las mujeres, sino una desconexión general con las experiencias de quienes han sido sistemáticamente excluidos.

El poder de levantar la ceja

Aunque Perry probablemente sabía que su mensaje sería interpretado de manera ambigua, esto no significa que buscara la ambigüedad. Más bien, creo que entendía que cualquier reflexión que lograra despertar, aunque fuera mínima, sería una victoria.

Si alguien escucha “What’s Up?” y comienza a cuestionar algo –el sistema, el lenguaje, su lugar en el mundo–, entonces la canción habrá cumplido su propósito.

Para las mujeres, esta canción puede ser un grito feminista, un reflejo de su lucha diaria contra un sistema que no las incluye. Para otras personas, puede ser una protesta contra la opresión, la desigualdad o el conformismo. Para alguien más, es simplemente un grito de frustración existencial.

Y en todos los casos, la canción funciona.

Un mensaje urgente para hoy

Si bien la canción ‘What’s Up?’ ha sido interpretada como un himno de los años 90 para algunos, también ha recibido críticas desde otros sectores. Por ejemplo, músicos como Dean Ween han señalado aspectos técnicos y estilísticos que, desde su perspectiva, afectan la calidad de la obra.

Aunque esta opinión puede parecer extrema, resalta cómo las interpretaciones de una canción pueden variar ampliamente dependiendo del contexto y la audiencia.

“What’s Up?” sigue siendo relevante porque la lucha contra las estructuras patriarcales no ha terminado. Si bien hemos avanzado en la inclusión y la igualdad, el lenguaje –y las ideas que perpetúa– sigue siendo un campo de batalla.

Reconocer la posible intención de Perry es un recordatorio de que incluso las formas más sutiles de opresión deben ser cuestionadas.

La música, como el periodismo, tiene la responsabilidad de poner frente a nosotros las contradicciones de nuestra sociedad.

Y mientras sigamos cantando “What’s going on?”, el mensaje de Perry permanecerá vivo, obligándonos a levantar la ceja y preguntarnos: ¿realmente entendemos el peso de nuestras palabras? Y más importante aún, ¿qué vamos a hacer para cambiarlo?

POB/JCSD