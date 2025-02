Habrá ciclo de cine en memoria de David Lynch en Puebla

La Secretaría de Arte y Cultura llevará a cabo el ciclo de cine “David Lynch: In Memoriam”, en la Cinemateca “Luis Buñuel”, conformado por siete filmes del director estadounidense.

De acuerdo a un comunicado, esta programación iniciará el martes 25 a las 18:00 horas con el filme “Eraserhead (Cabeza borradora)”, mientras que el miércoles 26 se proyectarán las películas “The Elephant Man (El hombre elefante)” y “Blue Velvet (Terciopelo azul)”, a las 17:00 y 19:00 horas, respectivamente.

Continuará el jueves 27 con “Wild at Heart (Corazón salvaje)” y “The Straight Story (Una historia verdadera)”, y el viernes 28 con “Twin Peaks: Fire Walk With Me (Twin Peaks: Fuego camina conmigo)” y “Lost Highway (Carretera perdida)”. En estos días las funciones serán también a las 17:00 y 19:00 horas, respectivamente.

La entrada a las funciones será gratuita, las personas interesadas pueden consultar la clasificación de cada una de ellas en las páginas de Facebook “Secretaría de Cultura Puebla” y “Cinemateca Luis Buñuel Puebla”.

David Lynch falleció el 16 de enero de 2025, dejando un legado cinematográfico gracias a su característico estilo surrealista y experimental, que ha inspirado a diversos cineastas y creadores. En 2019, recibió un Óscar honorífico por su trayectoria profesional en el séptimo arte.

__

POB/KPM