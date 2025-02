Recientemente, se dio a conocer el caso de Lucio N y Diana N, dos jóvenes de 18 y 21 años respectivamente, quienes tomaron la decisión de abandonar a su bebé recién nacido.

De acuerdo con N+, Diana tomó dos pastillas para abortar, a pesar de que el embarazo estaba por llegar a término.

Importancia del acceso al aborto

El aborto es un procedimiento que debe ser seguro, legal y gratuito. Amnistía Internacional señala que el acceso al aborto es un derecho humano esencial, vinculado a la autonomía física, la salud y la vida de las mujeres, niñas y personas gestantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) demuestra que casi todas las muertes y lesiones por abortos inseguros son evitables. Restringir el acceso al aborto no impide su práctica, solo la hace más peligrosa.

Y debe ser gratuito, porque de otra forma se convierte en un privilegio solo para aquellas mujeres que puedan costearlo.

Las restricciones al aborto afectan desproporcionadamente a las mujeres de bajos recursos y comunidades marginadas, que no pueden acceder a atención privada o viajar para obtener servicios seguros.

Anuncio

Milenio narra que Diana “N” fue internada en un hospital del municipio de Cuautitlán recibiendo atención médica. En un audio se escucha a Lucio reconociendo la gravedad de la situación.

“Ya estaba formado, llevaba rato… por eso te daban muchos dolores y sangraste mucho, ya que abortaste”.

Importancia del acceso a la educación sexual

Este incidente subraya la urgente necesidad de mejorar el acceso a una educación sexual integral (ESI) y precisa.

De acuerdo con la OMS, la ESI proporciona a los jóvenes conocimientos esenciales sobre su cuerpo, sexualidad y salud reproductiva, lo cual contribuye a que toman decisiones informadas sobre su salud sexual y prevenir casos como los de Lucio y Diana.

Observa indica, que la educación sexual de calidad no precipita el inicio de la actividad sexual, sino que lo retrasa; aumenta el uso correcto de anticonceptivos; reduce los casos de ITS, VIH y embarazos no planificados

A pesar de estar en pleno siglo XXI, hablar de sexualidad sigue siendo un tema tabú en muchos contextos, especialmente en el ámbito familiar y educativo. Es crucial seguir promoviendo la importancia de la educación sexual y abrir el diálogo.

La religión y el Estado como un obstáculo

El papel de la religión, particularmente la Iglesia Católica, ha sido un obstáculo significativo para la implementación de una educación sexual integral y laica en México.

Grupos conservadores vinculados a la Iglesia han luchado históricamente para evitar que se imparta educación sexual a menores de edad bajo un enfoque laico y científico, así lo señala ALAS.

Esto ha frenado las medidas laicistas del gobierno mexicano orientadas a secularizar la educación sexual.

Por otra parte, la estigmatización del aborto es un fenómeno complejo que tiene profundas raíces sociales, culturales y religiosas, siendo la Iglesia Católica un actor fundamental en este proceso.

De acuerdo con Scielo, la Iglesia Católica (IC) continúa siendo el principal opositor al aborto, tanto en el aspecto ético como legal. Esta institución ha contribuido históricamente al control de los cuerpos, especialmente los femeninos, concibiendo la interrupción del embarazo como un pecado y un crimen.

A pesar de la condena religiosa al aborto y la criminalización por parte del Estado, es una práctica que sigue sucediendo, por tanto, sus estrategias son ineficaces para detener a las mujeres que deciden abortar. No obstante, se siguen perpetuando sus efectos al culpabilizar y estigmatizar a las mujeres a nivel social.

Un llamado a la acción en derechos reproductivos

El caso de Lucio N y Diana N, jóvenes que abandonaron a su bebé recién nacido tras un intento fallido de aborto tardío, ilustra dramáticamente las consecuencias de la falta de acceso a servicios de salud reproductiva seguros y a una educación sexual integral.

Además, pone de manifiesto el impacto negativo de los tabúes sociales y religiosos en torno a la sexualidad y el aborto, y la ineficacia de las prohibiciones religiosas y legales para prevenir los abortos, que en su lugar aumentan los riesgos para la salud de las mujeres.

Este trágico evento demuestra que México aún enfrenta obstáculos considerables en la protección de los derechos reproductivos, haciendo evidente la necesidad de garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva integrales y a una educación sexual libre de prejuicios religiosos o morales.

—

POB/JCSD