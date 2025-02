El próximo 23 de marzo de 2025, se llevarán a cabo las elecciones extraordinarias en Puebla en los municipios de Ayotoxco de Guerrero, Chignahuapan, Xiutetelco y Venustiano Carranza, debido a que el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) concedió la nulidad de las elecciones del pasado 2 de junio de 2024.

Los partidos políticos ya han definido la lista de sus candidatos para las elecciones del próximo mes, en donde Morena repetirá a los candidatos de las elecciones pasadas, mientras que el PRI y el PAN no irán en coalición.

El senador priista Néstor Camarillo informó que, aunque el PRI y el PAN no concretaron una alianza formal para las elecciones extraordinarias de 2025, acordaron apoyarse mutuamente “de facto” en ciertos municipios. Explicó que la dirigencia nacional del PAN decidió competir en solitario en la reposición de los comicios en Ayotoxco de Guerrero, Chignahuapan, Venustiano Carranza y Xiutetelco, lo que llevó a ambos partidos a establecer un acuerdo.

Como parte de este pacto, el PRI postulará candidatos en Chignahuapan y Xiutetelco, mientras que el PAN lo hará en Ayotoxco y Venustiano Carranza. El senador señaló que, aunque no van en coalición, cada partido respaldará con su estructura a los aspirantes del otro, con el objetivo de obtener triunfos en la elección extraordinaria.

Lista de candidatos a participar en las elecciones extraordinarias en Puebla 2025

En el municipio de Chignahuapan el PRI postuló a Mario Luis Olvera Cortés, por su parte, Morena, Fuerza Por México y Nueva Alianza van en coalición con el candidato Juan Rivera Trejo, quien fue postulado el pasado 2 de junio.

Mientras que Mónica Cano Guzmán, es la abanderada de Movimiento Ciudadano y Pedro Fernández Moreno por PSI.

Para las elecciones de Ayotoxco de Guerrero, el PAN postuló a Pedro Báez Vargas, el Partido Verde va en coalición con el PT con el candidato Javier Becerril Galicia, mientras que Alicia Guerrero Hernández es la abanderada por Morena.

Mientras que en el ayuntamiento de Venustiano Carranza, Morena, el Partido Verde y el PT van con Ernesto García Rodríguez, Bryan Cruz Pérez es el abanderado por el PSI, Jessica Ventura Barona es la candidata de Movimiento Ciudadano y Marco Valencia Ávila estará respaldado por el PAN y el PRD.

En el ayuntamiento de Xiutetelco, Baltazar Narciso Baltazar es el candidato de Morena y del PT; Silvia Durán Altamirano representa al PRI; Germán Hilario Cano es el abanderado de Movimiento Ciudadano; Esbeidi Aguirre Bruno compite por el PSI, y Julieta Valdez busca la presidencia municipal por el Partido Verde.

¿Por qué habrá elecciones extraordinarias en Puebla?

El Instituto Electoral del Estado (IEE) determinó que en Chignahuapan y Venustiano Carranza se llevarán a cabo elecciones extraordinarias debido a irregularidades en los paquetes electorales. En ambos municipios se reportó un 44.7% de alteraciones, lo que llevó a la anulación de los comicios. En Chignahuapan, se detectaron inconsistencias en 38 de los 85 paquetes revisados, lo que impidió validar los resultados para la alcaldía.

En Venustiano Carranza, el IEE no pudo declarar un ganador, ya que nueve de los 44 paquetes presentaron irregularidades. Entre las anomalías encontradas, se identificó el uso de paquetes no oficiales, firmas no reconocidas, bolsas sin sellar y boletas ajenas a la elección municipal, lo que llevó a la invalidez del proceso.

En Ayotoxco de Guerrero y Xiutetelco, el Instituto Electoral del Estado (IEE) anuló la elección municipal tras detectar que en ambos municipios, más del 20% de las casillas fueron invalidadas durante el cómputo oficial.

