Invitan a adultos mayores a sumarse al programa Empacadores Voluntarios en Puebla

El Departamento de Fortalecimiento Familiar del Sistema Municipal DIF (SMDIF), invita a los adultos mayores a sumarse al programa “Empacadores Voluntarios”.

De acuerdo a un comunicado, mediante convenios de colaboración con tiendas de autoservicio como La Gran Bodega, Soriana y Veana, el SMDIF vincula a las personas adultas mayores para realizar la labor de empacadores en las cajas de cobro.

Es importante destacar que la jornada laboral se divide en turnos de cinco horas diarias y la asignación se realiza conforme a la cercanía de su domicilio con las tiendas de convenio.

A decir de una de las beneficiadas con este programa, Estela Rico Ortiz, ser empacadora voluntaria le cambió la vida: “Me siento bien, me siento útil, tanto a mí como a las personas que vienen. Me siento contenta, me da gusto venir a recaudar algo de dinero, nos sirve mucho porque aquí también nos distraemos, platicamos entre compañeras, con las cajeras, bromeamos, nos la llevamos muy tranquilas”, señaló.

Para inscribirse en este programa, las personas adultas mayores deben contar con 60 años cumplidos y presentar los siguientes requisitos en original y copia:

Acta de nacimiento

INE

CURP

Comprobante de domicilio

Número de Seguro Social (IMSS, ISSSTE, ISSSTEP)

Dos fotos tamaño infantil (original)

Nombre y número de teléfono

Actualmente, 779 personas adultas mayores forman parte del programa “Empacadores Voluntarios”.

