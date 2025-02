Adela Corres, creadora de contenido en Instagram y TikTok, comenzó a publicar videos sobre ejercicio en 2020. Su incursión en redes sociales surgió como un proyecto personal sin la intención de dedicarse a ello profesionalmente.

En entrevista para Poblanerias.com, explicó que al hacer viral uno de sus videos, se dio cuenta del impacto que podía tener en otras personas interesadas en el mismo tema, camino que la llevó finalmente a emprender en internet.

“Creé mi perfil de Instagram como un diario personal, sin la intención de hacerme viral. Pero un día un video alcanzó más de tres millones de visitas y me di cuenta de que mi contenido podía ayudar a muchas personas”, comentó Corres.

Actualmente, combina la creación de contenido con sus estudios en Nutrición y Ciencia de los Alimentos en la Universidad Iberoamericana Puebla. A partir de lo aprendido en su carrera, ha ampliado su enfoque para incluir información sobre nutrición, además de temas relacionados con el ejercicio.

En sus inicios, Adela Fiit gestionaba la venta de productos digitales a través de mensajes directos en Instagram.

Sin embargo, el manejo manual de pedidos y pagos generó dificultades operativas, lo que la llevó a implementar un sistema automatizado para sus ventas.

“Al principio manejaba todo por Instagram. La gente me escribía, pagaba y yo enviaba el producto manualmente. Era complicado porque recibía muchos mensajes y no podía responder a todos. Ahora uso una plataforma que permite la compra automática”, explicó.

A través de esta estructura, ofrece recetarios, manuales sobre ejercicio y asesorías personalizadas para quienes desean iniciar rutinas de entrenamiento o mejorar su alimentación.

Gracias a esto, cuenta, su contenido ha alcanzado a personas en distintos países, incluyendo México, Colombia, Argentina, España y Estados Unidos.

Además de la venta de productos, Adela Corres ha explorado distintas estrategias para monetizar su contenido en redes sociales, como colaboraciones con marcas y generación de tráfico a su plataforma digital.

Formalizar el emprender en internet ha implicado retos en temas administrativos y fiscales. Corres mencionó que el proceso de darse de alta en el Servicio de Administración Tributaria y aprender sobre obligaciones fiscales fue un aspecto que no había considerado inicialmente.

“Ahora que estoy dada de alta en el SAT, lo más complicado ha sido entender todo lo relacionado con facturación y pagos de impuestos. En la escuela no nos enseñan sobre este tema y cuando sales al mundo laboral te enfrentas a todo de golpe”, señaló.

Otro desafío al momento de emprender en internet –comenta– ha sido enfrentar la opinión pública en redes sociales. Mencionó que, independientemente del contenido que se publique, siempre existe la posibilidad de recibir críticas, lo que puede generar inseguridad al momento de compartir información.

“Lo que más me ha costado es quitarme el miedo porque siento que las personas me van a criticar. La realidad es que sí critican, aunque lo hagas bien o mal, así que hay que quitarse esa espinita y dar el paso”, expresó.

A corto plazo, Adela Corres planea establecer un espacio físico en Puebla donde pueda ofrecer asesorías presenciales. En el futuro, busca desarrollar un producto relacionado con la alimentación, aprovechando su formación académica en nutrición y ciencia de los alimentos.

También mencionó que el uso de redes sociales facilita el crecimiento de nuevos emprendimientos, aunque señaló que es importante evaluar la calidad de la información que se consume en línea.

Considera que el acceso a información digital puede ser una herramienta útil si se utiliza de manera crítica. En su caso, ha podido conocer a otras personas que comparten su interés por el bienestar y la alimentación, lo que ha contribuido al crecimiento de su comunidad en redes sociales.

Para Adela Corres, las redes sociales han sido clave al momento de emprender en internet. Aunque su carrera le ha dado bases teóricas, la experiencia de interactuar con sus seguidores le ha permitido conocer de primera mano las dudas y necesidades de quienes buscan mejorar su alimentación y condición física.

Explicó que una de las principales dificultades en su trayectoria ha sido la administración del dinero. Al no tener conocimientos previos sobre finanzas, ha enfrentado errores en la gestión de sus ingresos y gastos.

“Si pudiera darle un consejo a mi yo del pasado, sería prepararme más en administración financiera. He perdido dinero comprando herramientas o cursos que no me sirvieron, y creo que es importante buscar asesoría en estos temas desde el inicio”, dijo.