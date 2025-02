Gloria Trevi es una de las artistas más transgresoras de la música en español. Puede no gustarnos su música, o encantarnos, pero lo que es… es.

Desde sus inicios con solos de guitarra en sus canciones y actitud provocadora, hasta su transformación en un ícono del pop teatral, su evolución musical ha estado marcada por un mensaje constante: la lucha contra las normas que reprimen la libertad individual.

Ahora, entiendan queridos lectores que, este artículo no se enfoca en la vida personal de Gloria Trevi, ni en sus problemas con la justicia, sino en el mensaje de su música.

Porque si algo ha definido la carrera de Trevi es su capacidad para desafiar los estándares impuestos por la sociedad y el patriarcado, que no solo oprime, sino que también reprime, suprime y hasta sofoca la capacidad de las personas de ser quienes realmente son.

En un análisis anterior, hablamos de What’s Up?, la icónica canción de 4 Non Blondes, y cómo su letra refleja la frustración de estar atrapado en un sistema que impone reglas rígidas sobre la identidad y la expresión personal.

Anuncio

Ahora, exploramos cómo las canciones de Gloria Trevi siguen esa misma línea de resistencia, pero a través de una evolución musical que va desde el caos del rock hasta la teatralidad del pop.

De los solos de guitarra al pop teatral: el viaje de Gloria Trevi

En sus inicios, Gloria Trevi usó el rock como herramienta de resistencia.

Las canciones como “Zapatos Viejos” y “Doctor Psiquiatra” eran gritos de inconformidad contra un sistema que dictaba cómo debía comportarse una mujer, o sea, eran los 90.

No solo era el mensaje de sus letras, sino también su actitud en el escenario: romper medias, moverse sin restricciones y proyectar un desenfado que desafiaba la feminidad tradicionalmente aceptada en la industria musical.

Recuerdo como alguien muy cercano a mi, que no diré su nombre para no echar de cabeza a mi papá, decía: “no puedo creer que haga esos gestos, acercarse así el micrófono a dos centímetros de la vagina”. Sí me daba mucha risa.

Sin embargo, con los años, su música tomó otro rumbo. De la rebeldía cruda del rock pasó a la teatralidad del pop, donde el mensaje de empoderamiento siguió presente, pero ahora con una estética más simbólica y una puesta en escena más elaborada.

Por ejemplo, “Todos Me Miran” es el mejor arquetipo de esta transformación: ya no es el grito de guerra de una adolescente rebelde, sino una ópera pop que encapsula la lucha por la autoaceptación y la libertad.

Aunque el cambio de estilo musical es evidente, el fondo sigue siendo el mismo: una confrontación directa con las fuerzas que buscan reprimir esa necesidad de libertad.

El patriarcado no solo oprime, también reprime, suprime y sofoca

El cambio en la música de Gloria Trevi no es solo una evolución artística, sino también una metáfora de cómo opera el patriarcado.

Este sistema no solo oprime a las mujeres; también nos limita la forma en que los hombres podemos vivir nuestras emociones, expresarnos o incluso sentirnos vulnerables sin ser juzgados, vulnerables sin ser juzgados, vulnerables sin ser juzgados.

Impone reglas estrictas sobre cómo deben comportarse las personas según su género, restringiendo la autenticidad y castigando la diferencia.

Si en los años 90 Gloria Trevi representaba la rebeldía juvenil que rompía con lo establecido, en los 2000 se convirtió en un símbolo de quienes han sido silenciados y reconstruidos por un sistema que no les permite ser quienes realmente son.

Ya no es solo una joven rebelde que desafía a la autoridad, sino un ícono de la resiliencia, la transformación y la liberación en todas sus formas.

La Gloria Trevi del pasado y futuro

Gloria Trevi ha recorrido un camino que va más allá de lo musical; su transformación es un reflejo de la lucha constante contra un sistema que impone barreras invisibles.

Así como What’s Up? es un himno para quienes sienten que el mundo no los comprende, las canciones de Trevi son un recordatorio de que la verdadera liberación no es un acto de rebeldía contra otros, sino un acto de valentía con uno mismo.

Su música, como la de muchas otras artistas que han desafiado las normas, sigue resonando en quienes buscan liberarse de las expectativas ajenas.

Desde la crudeza del rock hasta la majestuosidad del pop teatral, Trevi nos recuerda que la resistencia no siempre viene en forma de gritos y guitarras distorsionadas.

A veces, la libertad se expresa en una canción de empoderamiento, en una puesta en escena vibrante o en una melodía que se convierte en un himno para quienes aún están en busca de su propia voz.

Más columnas de Juan Carlos para leer

—

POB/JCSD