El sistema de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) cuenta con cuatro líneas que integran unidades conocidas como alimentadoras del RUTA. Sin embargo, las tres primeras líneas no operan de manera independiente, ya que sus unidades circulan exclusivamente por avenidas principales dentro de un carril confinado, sin la posibilidad de desviarse de su recorrido.

Para garantizar que los usuarios de la periferia puedan acceder a las estaciones principales, el sistema dispone de las llamadas “alimentadoras”, rutas complementarias que conectan las colonias con los paraderos del RUTA. Estas unidades permiten ampliar la cobertura del servicio y facilitan el traslado de los pasajeros hacia el transporte troncal.

Cabe destacar que el costo del servicio en las alimentadoras de las Líneas 1, 2 y 3 es de $6 pesos, mientras que las integradoras de la línea 4 tienen un costo de $16 pesos. Para poder hacer uso del transporte, los usuarios deben de contar con las tarjetas de prepago, mismas que se pueden conseguir en las estaciones de las líneas del RUTA.

Horarios de las alimentadoras del RUTA

LÍNEA 1

La Línea 1 del RUTA tiene 10 recorridos de unidades alimentadoras y cruza la Zona Metropolitana de Puebla de nororiente a sur poniente, conectando dos puntos del Periférico Ecológico y abarcando parte de los municipios de Amozoc y San Andrés Cholula.

A1 Tlaxcalancingo – Malacatepec / Coltzingo: 5:00 AM – 11:00 PM

A2-A Ocoyucan – Tlaxcalancingo – Centro (Ramal): 5:00 AM – 10:45 PM

A3 Terminal Tlaxcalancingo – Santa María Tonantzintla: 5:10 AM – 10:25 PM

A4 Tlaxcalancingo – Adoquín – Tlaxcalancingo: 5:15 AM – 10:25 PM

A6 Estadios- Lomas de Angelópolis: 5:00 AM – 11:00 PM

A6-A Estadios- Ciudad Judicial: 5:00 AM – 11:00 PM

A8 Bosques de San Sebastián – Camino Real a Cholula: 5:00 AM – 11:00 PM

A9 Bosques de San Sebastián – Reforma (Suburbia): 5:00 AM – 11:00 PM

A10 Chachapa – Centro: 6:00 AM – 10:00 PM

A11 Tlaxcalancingo – Centro: 6:00 AM – 10:00 PM

LÍNEA 2

La Línea 2 del RUTA opera de lunes a domingo, de 4:00 a 23:00 horas, con un recorrido troncal que va desde la terminal Margaritas hasta la Diagonal Defensores de la República, a lo largo de la 11 Norte-Sur.

A21 Margaritas – San Ramón 4ta Sección: 5:00 AM – 11:45 PM

A22 Margaritas – Colosio: 4:13 AM – 11:55 PM

A23 Margaritas – San Ramón 3ra Sección: 4:06 AM – 11:56 PM

A24 Tabachines – Hacienda Santa Clara: 4:30 AM – 11:50 PM

A24b Tabachines – Valle Paraíso: 5:00 AM – 10:15 PM

A25 Pino Suárez – Santa Lucía: 5:02 AM – 10:48 PM

A26 Independencia – Balcones del Sur: 4:20 AM – 11:30 PM

A26b Independencia – Minerales del Sur: 4:13 AM – 11:55 PM

A28 CC Centro Sur – Castillotla: 4:30 AM – 11:38 PM

A29 Yucatán – Balcones del Sur (16 de septiembre): 4:30 AM – 11:34 PM

A30 Yucatán – Hacienda del Cobre: 5:00 AM – 11:09 PM

A31 Yucatán – Balcones del Sur (3 Sur): 4:35 AM – 11:35 PM

A32 Torrecillas – Los Héroes: 4:50 AM – 11:38 PM

A33 Diagonal Defensor – CAPU: 4:16 AM – 11:18 PM

A34 Diagonal Ote. Pte- Central de Abastos (11 Norte): 4:00 AM – 11:00 PM

A35 Diagonal Defensor – Central de Abastos (Mercado Hidalgo): 4:00 AM – 11:00 PM

A36 Torrecillas – Angelópolis: 5:00 AM – 10:14 PM

LÍNEA 3

En cuanto a la línea 3 del RUTA, cuenta con 6 recorridos y son los siguientes:

A301 CAPU – 11 Sur: 5:00 AM – 11:00 PM

A302 Las Torres – Los Héroes: 5:18 AM – 10:54 PM

A303 Valsequillo – Los Héroes: 5:00 AM – 11:00 PM

A304 CU BUAP – Torrecillas: 5:20 AM – 10:50 PM

A306 Valsequillo – San Baltazar Tetela: 5:00 AM – 11:10 PM

A307 Valsequillo – Santo Tomás Chautla: 5:00 AM – 10:00 PM

LÍNEA 4

En cuanto a la más reciente Línea, cuenta con un total de 4 rutas integradoras, es importante mencionar que su precio es de $16 pesos.

Integradora 1: Misiones – CAPU: 5:00 AM – 10:00 PM (Misiones), hasta 10:38 PM (CAPU).

Integradora 2: Valsequillo – Bugambilias – Amozoc: 5:00 AM – 10:00 PM (Amozoc), hasta 10:57 PM (Valsequillo).

Integradora 2A: Chachapa – Bugambilias: 5:00 AM – 9:55 PM (Chachapa), hasta 10:06 PM (Bugambilias).

Integradora 3: Central Sur – Cholula: 5:00 AM – 10:00 PM (Central del Sur), hasta 10:40 PM (Plaza de San Diego).

