“Sus demandas serán escuchadas” dice rectora por paro BUAP

Ante la toma de instalaciones de Ciudad Universitaria y otros edificios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la rectora Lilia Cedillo Ramírez aseguró que las peticiones de los estudiantes serán escuchadas.

A través de un comunicado, la rectora indicó que continuarán con las mesas de diálogo para llegar a soluciones que mejoren la calidad académica.

Sobre las denuncias de acoso que diversos estudiantes han manifestado, indicó que se dará atención personalizada y se hará el seguimiento correspondiente.

Este fue el mensaje que emitió la rectora este 27 de febrero:

Me dirijo a ustedes, con el compromiso que asumo como rectora y por el futuro de nuestra casa de estudios.

Reconozco el valor de cada una de las voces y, sobre todo, la pasión que impulsa a nuestros estudiantes para señalar problemáticas que merecen ser atendidas.

Sé de primera mano sus demandas y las reconozco: es importantísima la necesidad de no perder el derecho a una educación de calidad, sus prácticas de formación profesional, la asistencia puntual del personal docente, mejorar las condiciones de las instalaciones, además de atender las denuncias de acoso que se han presentado.

La BUAP se construye día a día con el esfuerzo de todos, y es nuestro deber escuchar, con respeto, empatía y objetividad, las inquietudes que surgen del espíritu crítico y el anhelo de transformación característicos de su edad.

Mi formación científica me lleva primero a analizar el problema, tener el diagnóstico y después buscar la solución para todos, y en esto estamos ahora.

Entiendo su sentir. Sus demandas me importan, no me son indiferentes.

Continuemos con el diálogo y busquemos un punto en común. Aprovechemos esta herramienta, ¡es muy poderosa! Tenemos todo para seguir encontrando soluciones justas y equitativas para nuestra comunidad.

Ya hemos avanzado en algunas unidades académicas y escucharemos todas y cada una de sus peticiones a través de las mesas de diálogo.

Confío que mediante acuerdos, los espacios se irán liberando y no como un acto de renuncia a su causa, sino como un paso solidario para que nadie quede atrás y no seguir afectando la vida institucional.

No menos importante son los temas de acoso que tendrán una atención más puntual y personalizada.

Las y los universitarios hemos dado múltiples muestras de capacidad para superar retos. Confío en que, uniendo voluntades, resolveremos este nuevo desafío con la dignidad que caracteriza a nuestra comunidad.

La BUAP es y seguirá siendo un faro de conocimiento, pero también de diálogo y liderazgo social.

Hagamos de esto una oportunidad para reafirmar que, incluso en el desacuerdo, nos une nuestro profundo amor a la institución.

Sigamos escribiendo juntos, la historia de una universidad que escucha, aprende y crece.

Siempre he sido cercana a la comunidad y ahora abriremos nuevos canales para acercarme aún más a ustedes. Manténgase pendientes de los canales oficiales de la universidad.

¡Por una BUAP unida! ¡Vamos juntos!

¡Muchas gracias!

—

POB/LFJ