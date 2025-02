El servicio de la Línea Metropolitana, conocida como Línea 4 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), continuará siendo gratuito hasta nuevo aviso. Aunque algunas unidades ya cuentan con torniquetes y máquinas de cobro, el pago de 20 pesos aún no ha comenzado.

Se mantiene el servicio gratis de la Línea 4

Se esperaba que el cobro iniciara el 1 de febrero, pero esto no ocurrió, según confirmaron conductores y personal de la terminal en la capital poblana. Sin embargo, no hay información oficial en las estaciones que indique la extensión del periodo gratuito, ni personal para resolver dudas. Los usuarios deben preguntar directamente a los choferes si aplica o no el pago.

Además, varias estaciones siguen en construcción. En Cuautlancingo, los trabajos en los elevadores continúan, mientras que en la terminal de FINSA aún se realizan adecuaciones.

Hasta el momento, ni el gobierno de Puebla ni Carreteras de Cuota Puebla (CCP) han informado públicamente sobre el retraso en el cobro de este servicio, que conecta a municipios como Amozoc, San Andrés y San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Coronango y Puebla.

El gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta, determinó aplazar el cobro hasta que las obras estén completamente terminadas. Aún no se ha anunciado una fecha exacta para el inicio del pago de 20 pesos por viaje en los 63.5 kilómetros del trayecto.

Por otro lado, el uso de las rutas integradoras tendrá un costo de 16 pesos, mientras que las personas de la tercera edad o con discapacidad seguirán accediendo al servicio de manera gratuita.

¿Cómo es el servicio de la línea 4 del RUTA?

A dos meses de su inauguración, la Línea 4 del transporte público sigue siendo objeto de críticas por parte de los usuarios, quienes cuestionan la calidad del servicio. Los comentarios en redes sociales reflejan el descontento generalizado, señalando que la obra fue realizada sin la debida planeación, lo que ha derivado en una infraestructura deficiente y un servicio que no responde a las necesidades de los poblanos.

Para muchos, la inauguración apresurada antes del cambio de administración resultó en un proyecto incompleto y mal ejecutado.

Entre las principales quejas, los usuarios mencionan los largos tiempos de espera en las estaciones, especialmente en la terminal de Valsequillo, donde se reportan demoras de hasta 20 minutos para abordar el transporte.

Esta situación ha generado quejas sobre la pérdida de tiempo en comparación con otros medios de transporte, como los colectivos, que se perciben como más rápidos y eficientes. Además, la falta de señalización y una planificación deficiente de los paraderos, particularmente en el periférico, han incrementado la incomodidad para los pasajeros.

