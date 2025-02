Puebla se ha posicionado como la segunda ciudad con mayor tráfico en México, de acuerdo con el TomTom Traffic Index 2025. Este indicador revela que el tiempo promedio para recorrer 10 kilómetros en la ciudad es de 29 minutos y 57 segundos, lo que representa un aumento del 6% en la congestión vehicular respecto al año anterior.

Este problema se ha intensificado en los últimos años debido a un crecimiento urbano desordenado, según el doctor Manuel Sandoval Delgado, coordinador general de desarrollo sustentable de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

En entrevista con Poblanerías.com, Manuel Sandoval explica que la expansión de la ciudad hacia la periferia, con viviendas alejadas de los centros de trabajo, ha generado largos tiempos de traslado, contribuyendo al colapso vial.

Expansión urbana y aumento del tráfico en Puebla

El experto en desarrollo sustentable mencionó que el crecimiento urbano en Puebla se ha caracterizado por la construcción de desarrollos habitacionales en las afueras, mientras que las principales actividades económicas y laborales siguen concentradas en el centro de la zona metropolitana.

Como consecuencia –comenta– las y los poblanos destinan hasta tres horas diarias en traslados, algo que impacta negativamente en su calidad de vida. Además, la capacidad de las vialidades no aumentó al mismo tiempo, por lo que el saldo ha sido una zona metropolitana saturada con deficiente circulación.

Según datos presentados por Manuel Sandoval, los trayectos dentro de la ciudad pueden durar entre 30 minutos y hasta dos horas, dependiendo del punto de origen y destino.

La mayoría de la población, alrededor del 80%, utiliza el transporte público para movilizarse; no obstante, esta demanda carece de infraestructura adecuada para responder a las necesidades de trayecto pues, la expansión de la ciudad no ha sido acompañada por un transporte eficiente.

Esto –considera Manuel Sandoval– ha generado que el uso del automóvil particular se vuelva una necesidad para muchas personas, incrementando los niveles de contaminación y la saturación de las vialidades.

Opciones para mitigar el tráfico en Puebla

Para el doctor Sandoval, la clave no está en seguir ampliando las vialidades o construyendo segundos pisos, pues esto solo incentiva el uso del automóvil particular. “Las grandes vialidades no necesariamente resuelven el problema del tráfico, al contrario, lo incentivan. Si hay más espacio para los autos, más autos van a ocuparlo”, señala.

En lugar de estas soluciones tradicionales, propone una mejora integral del transporte público, que incluya mejor frecuencia, calidad y cobertura de rutas.

Una de las propuestas concretas que menciona es la implementación de carriles reversibles en horarios clave. “En ciudades con tráfico intenso, como Puebla, los carriles reversibles han demostrado ser una solución efectiva para optimizar el flujo vehicular en horas pico”, explica. De la misma forma, plantea la necesidad de invertir en transporte sustentable, a través de la electrificación de unidades y la ampliación de sistemas de movilidad alternativa como ciclovías.

“El problema no es solo cuántos autos hay, sino cómo organizamos la movilidad en la ciudad. No podemos seguir creciendo hacia afuera sin servicios ni infraestructura adecuada. Eso solo aumenta los trayectos y el tiempo que la gente pasa en el tráfico”.

Además de mejorar la infraestructura y la planeación urbana, Sandoval destaca la importancia de la tecnología para mejorar la movilidad en Puebla. “Necesitamos monitoreo en tiempo real del tráfico, reorganización de rutas y mejores sistemas de información para los ciudadanos”, comenta. La optimización del transporte público, dice, permitiría que más personas optaran por esta alternativa en lugar del automóvil.

Por otro lado, enfatiza que las soluciones no dependen solo de las autoridades, sino también de la cultura de movilidad de la ciudadanía.

“Hay que cambiar la percepción del auto como el único medio viable para moverse. Si logramos una planeación correcta y una inversión en movilidad sustentable, podremos reducir la dependencia del automóvil particular y mejorar la calidad de vida de los poblanos”, concluye Sandoval.

