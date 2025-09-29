BUAP alfabetiza a más de 25 mil personas en Puebla

El Programa de alfabetización BUAP ha beneficiado a más de 25 mil personas, en 24 años de trabajo en comunidades poblanas.

Desde su creación, hace 24 años, el Programa de alfabetización BUAP a través del Centro Universitario de Participación Social (CUPS) ha desarrollado campañas y programas en comunidades rurales y zonas urbanas de Puebla, con la participación de mil 173 alumnos de los niveles medio superior y superior.

De acuerdo a un comunicado, en este periodo la institución ha enseñado a leer y escribir a poco más de 25 mil personas de comunidades vulnerables del interior del estado, contribuyendo a reducir el rezago educativo en la entidad.

En fechas recientes, la BUAP, en colaboración con el Ayuntamiento de Puebla, puso en marcha un nuevo programa de alfabetización en el municipio: “Letras que transforman”, cuyo propósito es enseñar a leer y escribir a jóvenes y adultos de las juntas auxiliares de San Miguel Canoa y San Francisco Totimehuacan.

Actualmente participan 25 alumnos de licenciatura y preparatoria como voluntarios o mediante el servicio social y la práctica profesional. En septiembre se han censado a más de 100 personas y se abrieron 19 grupos de trabajo.

Capacitados como alfabetizadores, los estudiantes tienen como meta atender a 180 personas de las juntas auxiliares mencionadas. Para lograrlo, realizan diariamente un esfuerzo por invitar a las personas a participar y posteriormente enseñarles a leer y escribir.

El CUPS se creó en 2001 como un espacio que permite la participación social directa de la universidad con la sociedad. Desde entonces ha contribuido a mejorar la calidad de vida de sectores marginados, además de promover el proceso formativo de los universitarios en el ámbito social.

