BUAP anuncia nuevos nombramientos y cambios en áreas estudiantiles

La rectora informó sobre los nombramientos que entran en vigor en la BUAP, a partir de este martes 30 de septiembre.

A cuatro días de presentar su Cuarto Informe de Labores y rendir protesta para el periodo 2025-2029, la Rectora dio a conocer los nombramientos BUAP 2025 que entran en vigor a partir del martes 30 de septiembre.

De acuerdo a un comunicado, la Coordinación General de Participación y Desarrollo Estudiantil sustituirá a la Coordinación General de Atención a los Universitarios (CGAU). Su titular será el maestro Jorge Avelino Solís, y estará conformada por la Dirección de Atención Estudiantil, a cargo del maestro Rodrigo Iván Aguilar Enríquez. De esta dirección dependerán las subdirecciones de Becas y de Atención Estudiantil, encabezadas por las maestras Pilar Torres Flores y Nayeli Cano Santes.

También se anunció el nombramiento del maestro Damián Hernández Méndez como nuevo secretario General de la BUAP, y del maestro José Manuel Alonso Orozco como secretario Técnico de la Rectoría.

Con estos cambios se busca fortalecer la atención y el desarrollo de la comunidad universitaria, a través de nuevas estructuras administrativas.

