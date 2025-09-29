Instalan 123 captadores pluviales en escuelas de Puebla capital

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del sistema educativo y fomentar una cultura del cuidado del agua, inició el Programa de captadores pluviales en escuelas de Puebla, con el cual se beneficiará a 123 planteles educativos, un centro de abasto y más de 43 mil 400 estudiantes.
De acuerdo a un comunicado, esta iniciativa busca aprovechar de manera responsable los recursos naturales y fortalecer el compromiso con la educación, el medio ambiente y el bienestar de niñas, niños y jóvenes.
A través de estos sistemas de captación pluvial, los planteles educativos podrán contar con una fuente alternativa de agua para tareas de limpieza, riego y otros usos, reduciendo el consumo de agua potable y promoviendo una cultura de cuidado ambiental desde las aulas.
En el marco de la Estrategia Xicalli, la instalación de 123 captadores pluviales permitirá a las escuelas aprovechar hasta 73 millones de litros de agua de lluvia al año. Esta acción responde a la urgencia de garantizar el agua para las próximas generaciones con la participación de gobierno, docentes, padres de familia y estudiantes.
Se informó que la inversión destinada asciende a más de 15 millones de pesos. Además de las escuelas, se instalará un captador pluvial en el Mercado 5 de Mayo, como solución práctica y sustentable para aprovechar el agua de lluvia en beneficio de locatarios y usuarios.
Con esta entrega de captadores pluviales se beneficiará a:
- 25 preescolares
- 68 primarias
- 26 secundarias
- 2 bachilleratos
- 2 escuelas de educación indígena
- 1 centro de abasto
