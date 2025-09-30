El sitio web Mi Escuela Saludable habilitó un espacio para denunciar la venta y el consumo de comida chatarra dentro de los planteles educativos. Mi Escuela Saludable verifica si en las escuelas cumplen o no la ley de la prohibición de consumo y venta de comida chatarra llamada “Vive Saludable, Vive Feliz”

Denuncias en Puebla por venta de comida chatarra

La denuncia puede ser anónima si así lo deseas. Para realizarla debes ingresar al sitio https://cuentanos-sobre-tu-escuela.miescuelasaludable.org, , donde se solicita información como tu función dentro de la institución, estado, municipio, nombre de la escuela y responder algunas preguntas relacionadas con la venta y/o consumo de comida chatarra.

De acuerdo con la plataforma Mi Escuela Saludable, en Puebla se registraron 2 mil 740 reportes en mil 151 escuelas durante el ciclo escolar 2024-2025. Los resultados muestran que el 64% de estas instituciones vendió refrescos, el 28.9% no lo hizo y el 7.1% de los encuestados no lo sabe. En cuanto a comida chatarra, el 84.6% reportó su venta, el 12.1% indicó que no y el 3.4% no pudo confirmarlo.

Respecto a la venta de frutas y verduras, el 52.6% de las escuelas no las ofreció, el 39.7% sí lo hizo y el 7.7% lo desconoce. Además, el 78.4% no tuvo un comité de vigilancia para prohibir la venta de comida chatarra, el 8% sí contó con uno y el 13.6% no sabe si existió.

Finalmente, el estudio señala que, de las mil 151 escuelas reportadas, el 82.2% no cuenta con bebederos de agua, el 14.2% sí dispone de ellos y el 3.6% no lo sabe.

Puebla ocupa el quinto lugar a nivel nacional en denuncias por venta de comida chatarra, con 2 mil 740 reportes, solo por debajo de Guanajuato (2,921), Veracruz (3,190), Ciudad de México (3,885) y Estado de México (9,592). En total, se han presentado 49 mil 107 denuncias en el país.

¿Cuándo entro en vigor esta prohibición?

En septiembre de 2024, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó que, a partir de marzo de 2025, todas las escuelas públicas y privadas deberán ofrecer a la venta variedades de frutas, verduras, cereales integrales y semillas.

Las instituciones educativas también estarán obligadas a garantizar el acceso a agua potable simple y segura, además de prohibir la venta y publicidad de comida chatarra y bebidas azucaradas con sellos de advertencia o leyendas precautorias en sus etiquetas.

De igual forma, se prohibirá la venta de alimentos preparados con altos niveles de grasa, sal y/o azúcar. Las escuelas deberán fomentar la preparación de platillos regionales. Las multas por incumplir esta normativa van de 11 mil 314 a 113 mil 140 pesos. En Puebla, al menos 38 escuelas ya han sido sancionadas.

