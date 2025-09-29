El Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM) publicó un concurso de calaveritas literarias para celebrar el Día de Muertos dedicado a los migrantes poblanos. Esta iniciativa busca resaltar las historias de quienes han cruzado fronteras en busca de mejores oportunidades.

Convocatoria del concurso de Calaveritas Literarias

La temática del concurso se titula “Calaveras que Cruzaron: Homenaje en Verso al Migrante Mexicano”.

Los participantes deberán abordar aspectos como los logros de los migrantes poblanos, sus aportaciones económicas en México y Estados Unidos, sus labores diarias, los retos durante la migración, la nostalgia por su hogar y familia, así como sus alegrías, orgullo y esperanzas.

Las composiciones pueden incluir humor, emociones o reflexiones, siempre dentro del estilo tradicional de las calaveritas literarias.

El concurso está abierto a todas las personas, sin importar su lugar de residencia. Las obras deben ser originales e inéditas, con una extensión de entre 10 y 12 versos, escritas en fuente Arial, tamaño 12 y con interlineado de 1.5.

Cada participante solo puede enviar una calaverita, la convocatoria enfatiza que las piezas pueden incluir “humor, emotividad o reflexión, fiel al estilo de la calavera literaria”.

Cómo participar en el concurso de Calaveritas Literarias

Para participar en el concurso , los interesados deben enviar su calaverita en formato PDF al correo electrónico [email protected]. El archivo debe incluir el nombre completo del autor o autora, su edad, el lugar de residencia, un correo electrónico y un número telefónico de contacto. En el caso de menores de edad, se debe agregar el nombre y los datos de contacto de la madre, el padre o el tutor.

La recepción de trabajos es hasta el 20 de octubre de 2025, a las 23:59 horas, en el horario del centro de México.

Evaluación y premios

El jurado evaluará basándose en originalidad, calidad literaria, claridad del mensaje y cómo se ajusta al tema. Los ganadores recibirán publicación en diarios locales de Puebla y un reconocimiento oficial del gobierno estatal.

Los premios incluyen: primer lugar con 500 dólares y una artesanía de talavera; segundo con 200 dólares y un árbol de la vida; tercero con 100 dólares y un textil.

La participación en el concurso implica la aceptación de que las obras ganadoras y seleccionadas puedan ser publicadas y difundidas por el IPAM en medios impresos, digitales o audiovisuales, siempre otorgando el crédito correspondiente al autor o autora.

