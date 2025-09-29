La contaminación del río Atoyac continúa siendo uno de los principales problemas ambientales de Puebla y Tlaxcala.

De acuerdo con el diagnóstico más reciente elaborado por autoridades federales y estatales, se identificaron 2 mil 359 descargas de aguas residuales a lo largo de su cauce, entre ellas hay contaminación industrial, doméstica y descargas clandestinas que se vierten sin tratamiento previo.

En conferencia de prensa, Alejandro Isauro Martínez Orozco, comisionado nacional para el saneamiento del Atoyac, informó que el recorrido abarcó los 22 municipios de Puebla por donde cruza el afluente, y se encontró que los niveles de contaminación del Río Atoyac son críticos y que se requieren acciones inmediatas.

El plan de rescate –dijo– comenzará con una inversión inicial de 234 millones de pesos, destinados a tres proyectos: la planta de tratamiento Juárez-Coronanco, la construcción de 13 kilómetros de colectores en Tlahuapan y la supervisión de colectores en Tlalancaleca. Con estas obras se busca eliminar al menos 210 descargas directas al río.

El primer tramo del diagnóstico, que incluye municipios como Santa Rita Tlahuapan y San Felipe Teotlalcingo, registró 566 descargas contaminantes. También se detectaron 269 tiraderos de basura y cascajo, casi 10 mil hectáreas de deforestación y más de 200 invasiones en la zona federal.

Según dijo, la presencia de contaminantes en el Atoyac es diversa: materia orgánica, bacterias fecales y metales pesados como plomo, cadmio y arsénico; y estas sustancias permanecen en el agua y los sedimentos, afectando la biodiversidad y elevando riesgos para las comunidades cercanas.

Por otro lado, en la presa Manuel Ávila Camacho, que recibe directamente el afluente del Río Atoyac la contaminación acumulada favorece la proliferación de lirio acuático y reduce la calidad del agua, generando un círculo de degradación ambiental.

La contaminación del río Atoyac no solo representa un daño ecológico, también tiene consecuencias en la salud pública.

Diversas investigaciones, como la del Diagnóstico integral del Atoyac (2024) de Conagua y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, ha relacionado la exposición prolongada a sus aguas con enfermedades renales, daños en hígado y estómago, así como problemas en la piel y el sistema nervioso.

Habitantes de comunidades ribereñas han señalado que los olores, la coloración del agua y los residuos visibles forman parte de su vida diaria.

Al mismo tiempo, estudios académicos han encontrado presencia de bacterias y químicos que podrían filtrarse hacia pozos y mantos acuíferos, incrementando el riesgo de consumo indirecto de agua contaminada.

Por ejemplo, en la Presa de Valsequillo se determinó que existe una contaminación de microplásticos con partículas microcargadas de toxinas que entran a la cadena alimentaria y presentan graves riegos para el medio ambiente, así como la salud humana.

Un intento más por reducir la contaminación del Río Atoyac

El problema del Atoyac no es nuevo. Desde hace más de una década, instituciones académicas y organizaciones civiles han advertido sobre los altos niveles de contaminantes en el afluente.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en 2017 una recomendación especial señalando que las descargas industriales y municipales rebasaban los límites de seguridad establecidos por la normatividad mexicana.

Pese a las alertas, las descargas continúan y el saneamiento ha sido parcial. Existen plantas de tratamiento que operan por debajo de su capacidad o que nunca fueron concluidas.

Una de ellas es la planta de Xalmimilulco, cuya construcción permanece pendiente y que, de acuerdo con el plan actual, podría quedar terminada en 2026 con apoyo federal.

Según el comisionado, el plan integral para reducir la contaminación del Río Atoyac se divide en cinco tramos de intervención, con medidas específicas para cada municipio y la meta de reducir la contaminación en los próximos años.

Además de obras hidráulicas, se contempla la reforestación de áreas deforestadas, el retiro de tiraderos de basura y el control de descargas clandestinas.

El desafío –dijo– radica en garantizar que las industrias cumplan con las normas ambientales y que los municipios operen sus plantas de tratamiento de manera eficiente.

