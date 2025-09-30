El crédito Infonavit es un préstamo hipotecario que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores otorga a personas con empleo formal en México. Puede usarse para adquirir, construir, reparar o mejorar una vivienda, comprar un terreno o liquidar otra hipoteca.

Sin embargo, cuando se dejan de cubrir las mensualidades, comienzan a acumularse intereses moratorios que aumentan la deuda, afectan el historial crediticio e incluso pueden derivar en un proceso jurídico para recuperar la propiedad.

Qué sucede al acumular atrasos en Infonavit

Si no das seguimiento a los pagos, lo primero que ocurre es la generación de intereses moratorios, que rondan el 10.4% anual. Posteriormente, el instituto suele buscar un proceso de renegociación para ajustar plazos y condiciones al nivel de ingresos de la persona deudora.

En casos de incumplimiento prolongado, que pueden extenderse hasta cuatro años sin abonar un solo peso, Infonavit está facultado para iniciar un procedimiento de embargo, esto implica el desalojo de los habitantes y la eventual venta de la propiedad mediante subasta.

No pagar tu crédito Infonavit no solo eleva la deuda, también pone en riesgo tu patrimonio familiar y limita futuras oportunidades de acceso a financiamiento.

Opciones si no puedes pagar tu crédito Infonavit

El Infonavit cuenta con distintas alternativas para quienes enfrentan dificultades económicas, entre ellas se encuentra la prórroga total, que te permite suspender los pagos de la hipoteca hasta por un año sin generar intereses desde la reforma de 2025.

En caso de desempleo, está disponible el fondo de protección de pagos, con el cual el instituto cubre hasta el 90% de la mensualidad por un periodo máximo de seis meses.

También existe la modalidad Solución a tu medida, que reduce temporalmente los pagos durante 12 meses, aplicable a créditos denominados en Veces Salarios Mínimos (VSM) o pesos originados antes de 2017.

Otra alternativa es el programa Nivela tu pago, que ajusta la mensualidad por un año cuando los ingresos disminuyen, y el esquema conocido como Borrón y cuenta nueva, que permite trasladar las mensualidades vencidas al saldo total para retomar los pagos sin necesidad de una reestructura formal.

El crédito Infonavit es una herramienta importante para acceder a una vivienda digna, pero implica un compromiso financiero constante. En caso de dificultades, lo más recomendable es acudir de inmediato al instituto para conocer las opciones disponibles y evitar que la deuda avance hacia un proceso de embargo.

De esta manera, las y los trabajadores pueden conservar su patrimonio, proteger a sus familias y mantener su derecho a la vivienda sin perder los años de esfuerzo invertidos.

