En San Andrés Cholula se realizará el MotoRide Fest 2025, un evento de exposición de motos, donde también habrá venta de alimentos, artesanías, concursos y bandas.

Según los organizadores en este evento, los amantes de las motocicletas podrán encontrar accesorios, refacciones y más artículos relacionados con la cultura bike.

Cuándo será el MotoRide Fest 2025

El MotoRide Fest 2025 se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre, en el Parque Intermunicipal, a un costado de la Pirámide de Cholula.

De acuerdo con la descripción del evento, este año se repetirá la concentración masiva con más de 10 mil motocicletas y tendrán diferentes actividades relacionadas con el mundo biker. Por ejemplo, habrá zona de exhibición de constructores motocustom, motoconcursos, rifas y premios en efectivo.

Se trata de la cuarta edición de este evento, pues en 2022 se llevó a cabo por primera ocasión. En ese año, se realizó la Primera Rodada Masiva Puebla-Cholula, que partió del Monumento a la Bandera en los Fuertes de Loreto a Cholula.

¿Qué habrá en MotoRide de 2025?

Se espera que este año también haya rodeo de motos, talleres y conferencias, bendición prehispánica de cascos, y zona gastronómica.

Los organizadores invitan a la comunidad biker y a los aficionados a mantenerse atentos a las instrucciones y detalles adicionales que se estarán compartiendo en los próximos días para asegurar una rodada segura y memorable.

En el MotoRide Fest 2025 participarán diversos expertos en distintas áreas del mundo biker. Así como un foro artístico con más de 30 artistas, concentración masiva de motos, exhibición de acrobacia clásica y trueque biker.

