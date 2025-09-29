Las desapariciones en Amozoc, registradas durante agosto de 2025, han abierto una línea de investigación que apunta a un posible vínculo con la iglesia La Luz del Mundo y su grupo de seguridad conocido como Guardia de Jahzer.

Doce jóvenes fueron reportados como desaparecidos en el municipio poblano, luego de ser atraídos con falsas ofertas de trabajo, once fueron localizados tras operativos de autoridades estatales y federales; uno continúa sin ser encontrado.

La Fiscalía del Estado de Puebla informó que los jóvenes localizados presentaban la cabeza rapada, lo que se interpretó como parte de un proceso de adoctrinamiento o entrenamiento.

Operativo en Michoacán: 38 detenidos vinculados con la Guardia de Jahzer

De manera paralela, un operativo realizado en los límites de Michoacán y Jalisco llevó a la detención de 38 integrantes de La Luz del Mundo, quienes formaban parte de un campo de adiestramiento militar encubierto.

Según una investigación publicada por El País, los detenidos reconocieron pertenecer a la Guardia de Jahzer, un grupo integrado por miembros de la iglesia que cumplen funciones de seguridad para el líder religioso Naasón Joaquín García y sus familiares directos.

Las autoridades decomisaron armas blancas, réplicas de armas de fuego, simuladores de explosivos y equipo táctico, lo que confirmó la existencia de un esquema de preparación paramilitar.

El dirigente de La Luz del Mundo, también enfrenta cargos en Nueva York y en California por crimen organizado, explotación infantil y abuso sexual a menores.

Además, Eva García de Joaquín, madre del líder religioso, y su sobrino, Joram Núñez Joaquín, están acusados de formar parte de una red de tráfico sexual que operaba en México y Estados Unidos.

Estos procesos han reforzado el escrutinio internacional hacia la organización, mientras que en México distintos medios han señalado posibles nexos con prácticas de reclutamiento y adiestramiento encubiertos, aunque hasta ahora no existe una investigación oficial confirmada por las autoridades.

Desapariciones en Amozoc y los vínculos con grupos religiosos

De acuerdo a diversos medios hemerográficos, Puebla se encuentra entre los estados con mayor número de feligreses de esta organización, puesto que, en 2016 se inauguró en Amozoc un centro de más de 20 hectáreas, con capacidad para albergar a 30 mil personas.

Este municipio concentra una fuerte presencia de la congregación, ya que el actual presidente municipal, Mario de la Rosa Romero, es miembro activo de la Iglesia.

Este contexto refuerza la atención sobre las desapariciones ocurridas en la zona por presuntos reclutamientos armados.

El caso de las desapariciones en Amozoc y la detención de integrantes de la Guardia de Jahzer en Michoacán añade una nueva necesidad de vigilar con mayor atención las formas de reclutamiento que, bajo la fachada de ofertas laborales o vínculos religiosos, pueden vulnerar a jóvenes en situación de riesgo.

Aunque no existen investigaciones oficiales que confirmen estos nexos, los reportes de medios nacionales e internacionales han abierto una investigación sobre la influencia y el alcance de La Luz del Mundo en distintas regiones del país.

