De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Puebla más de dos mil 207 personas esperan un trasplante, siendo el riñón el órgano más solicitado, mientras que 90 pacientes requieren una córnea.

Puebla reporta bajo índice de donación de órganos

Roberto Morales Flores, director del Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS comentó que la donación de órganos y tejidos ha mostrado una baja, ya que en 2025, sólo se han hecho 14 procedimientos a comparación del año pasado que se realizaron 20.

El día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, siendo el 26 de septiembre, el IMSS informó que el éxito de los programas de trasplante depende de la infraestructura hospitalaria y la disposición ciudadana para convertir la donación en un acto solidario.

También resaltó que de diez personas, solo tres aceptan ser donantes de órganos, lo que lo hace un limitante a la posibilidad de salvar vidas de quienes esperan un órgano vital.

Roberto Morales, hace un llamado a la población a reflexionar sobre el impacto que tiene el no donar órganos, pues una sola persona puede salvar la vida de muchas otras.

¿Sabías que muchos órganos y tejidos del cuerpo 🫀🧠 pueden ser trasplantados para salvar vidas? Desde riñones hasta huesos 🦴, piel y más. Cada donación puede marcar la diferencia ✨. ¡Infórmate y considera ser un héroe 🦸‍♂️🦸‍♀️ para los demás! @Gob_Puebla #PorAmorAPuebla… pic.twitter.com/t5JFImbUMN — Secretaría de Salud (@SaludGobPue) September 26, 2025

Mitos sobre la donación de órganos

De acuerdo con el Hospital Ángeles, en su página web, comenta que, existen mitos a la hora de que la población quiere realizar una donación, expone cinco mitos de ello.

Al donar órganos, el cuerpo se desfigura. Las y los cirujanos, cuando hacen estos procedimientos, tienen que tener todas las medidas adecuadas hacia el cuerpo del donador.

La tarjeta de donación de órganos, es un llamado a la mala suerte. La tarjeta, solo sirve para que el donante exprese su voluntad moral de donar, en el momento en que se cambie de opinión, se puede modificar.

Los adultos mayores no pueden hacer donación de órganos. Todas las personas pueden ser posibles donadores, si sus órganos están en buenas condiciones médicas y de salud.

El cuerpo del donador de órganos es mutilado y deforme. Los médicos encargados de hacer los procedimientos están especializados en las cirugías, por lo que tratan al cuerpo del donador con dignidad y respeto a su cuerpo.

Beneficios de la donación de órganos

El Hospital, destaca que la donación de órganos se puede hacer en vida o muerte, la población en vida, tiene la opción de donar cualquier órgano o tejido que pueda regenerarse o que sea compensada por su organismo.

En casos de que la persona muera por paro cardiaco-respiratorio, está solo puede donar huesos, piel, córneas, tendones, cartílagos y vasos sanguíneos. Cuando el paciente fallece por muerte encefálica, puede donar órganos como el corazón, pulmón, hígado, páncreas, entre otros.

La donación de órganos, puede beneficiar y mejorar la calidad de vida a miles de personas en lista de espera. Si deseas donar órganos, lo puedes hacer a partir de los 18 años, siempre y cuando cumplas con los requisitos médicos y legales.

La Secretaría de Salud invita a las personas a acceder a su página web para registrar la intención de ser donantes de órganos y tejidos después de la muerte. También pueden firmar la tarjeta de donador voluntario, aunque se enfatiza la importancia de informar a la familia para evitar conflictos futuros.

—

POB/MMM