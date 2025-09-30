En 2025, la economía mexicana enfrenta riesgos y crecimiento moderado; el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa disciplina fiscal y atracción de inversiones ante presiones externas y déficit heredado.

En entrevista para Poblanerías.com, el Dr. Anselmo Salvador Chávez Capó, profesor e investigador de la Facultad de Contaduría en la Escuela de Negocios, de la UPAEP, ofreció un análisis sobre el desempeño de la economía mexicana del primer año de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

El especialista calificó los resultados como mixtos, pues mientras algunos indicadores muestran estabilidad (inflación, tipo de cambio, recaudación tributaria), persisten focos rojos en generación de empleo y en el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Estabilidad en inflación y tipo de cambio durante el primer año

El académico destacó que uno de los principales logros de la actual administración es la inflación controlada puesto que, los niveles son cercanos al 3.5%, este indicador ha permitido que el poder adquisitivo de los hogares no se deteriore con la misma intensidad que en otros periodos.

La estabilidad de precios se ha convertido en un factor clave para mantener la confianza de consumidores y empresas.

Otro punto relevante es el tipo de cambio estable, de acuerdo con el profesor, la moneda mexicana ha logrado mantenerse en niveles similares a los de hace seis años, lo que significa una ventaja para importadores, exportadores e inversionistas que requieren certidumbre en los mercados financieros.

Incluso, recordó que cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, el dólar superó los 25 pesos, un nivel que hoy parece lejano.

En materia de ingresos públicos, el especialista subrayó que la recaudación tributaria y los recursos aduaneros alcanzaron cifras récord, lo que incrementa la capacidad del gobierno federal para financiar programas sociales y proyectos de inversión.

También mencionó que la inversión extranjera directa registró cifras positivas, aunque todavía por debajo de las expectativas iniciales.

Empleo formal: avances, retrocesos y señales de alarma

El empleo es uno de los temas con mayores contrastes; si bien en general las cifras de afiliación al Seguro Social y de creación de puestos formales han sido positivas, en meses recientes se reportó una caída significativa, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad de la tendencia.

El doctor Chávez Capó explicó que, aunque se puede interpretar como un “bache temporal”, no deja de ser una señal de alarma que obliga a la administración a reforzar sus políticas de empleo.

La preocupación aumenta al considerar que, a nivel nacional, más del 56% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, y en el caso de Puebla la cifra se eleva a casi 70%.

En comparación con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el investigador consideró que Sheinbaum ha mostrado mayor interés en impulsar el empleo formal, mientras que en el gobierno anterior se eliminaron fondos de apoyo para pequeñas y medianas empresas, lo que afectó su capacidad de generar plazas.

El T-MEC y la dependencia con Estados Unidos

Al analizar el papel del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el especialista sostuvo que se trata de un instrumento fundamental para proteger la economía mexicana; sin embargo, advirtió que su efectividad depende de la volatilidad política en Estados Unidos.

De acuerdo con Chávez Capó, los presidentes norteamericanos tienen la capacidad de imponer aranceles de manera unilateral, incluso en sectores ya contemplados en el acuerdo.

Recordó que recientemente se aplicaron tarifas a los muebles para proteger a productores en Carolina del Norte, a pesar de que no estaba previsto en la negociación original.

Esta incertidumbre, dijo, representa un reto para México, ya que limita la posibilidad de planear a largo plazo. La estrategia del Plan México, basada en atraer inversiones mediante el nearshoring, podría verse afectada si continúan estas medidas inesperadas desde Washington.

Aranceles a Asia: riesgos de inflación y tensiones comerciales

Sobre la imposición de aranceles a productos de origen asiático, especialmente de China, el investigador señaló que las consecuencias pueden ser doblemente negativas.

Por un lado, el incremento en los precios de bienes importados repercutiría directamente en la inflación interna, esto obligaría al Banco de México a mantener tasas de interés altas, encareciendo el crédito para empresas y familias.

Por otro lado, Chávez Capó advirtió sobre la posibilidad de represalias comerciales de China, que podrían restringir exportaciones mexicanas o elevar los costos de insumos estratégicos.

Si bien descartó un escenario de guerra comercial, consideró que la tensión afectaría la competitividad de México en sectores clave como manufactura, tecnología y textil.

El especialista recomendó que cualquier medida de este tipo debe acompañarse de una estrategia de negociación diplomática, con el fin de evitar que el país quede atrapado entre disputas comerciales globales.

Retos económicos que enfrentará México en los próximos años

En su análisis, el académico identificó retos estructurales que marcarán los próximos años:

Crecimiento del PIB: aunque el pronóstico oficial es de 2.3%, hasta ahora solo se ha alcanzado 0.9%, lo que refleja una desaceleración. Inflación: mantenerla en niveles bajos será esencial para evitar que el poder adquisitivo se deteriore. Empleo formal: a pesar de la baja tasa de desempleo (2.7%), la alta informalidad en estados como Puebla muestra que aún falta generar condiciones estables y seguras para millones de trabajadores. Inversión fija bruta: presenta una desaceleración que podría comprometer el crecimiento a mediano plazo. Deuda pública: se mantiene alrededor del 50% del PIB, un nivel que, aunque manejable, requiere monitoreo constante para no convertirse en un riesgo.

El doctor Anselmo Chávez concluyó que el desempeño económico de Claudia Sheinbaum en su primer año refleja estabilidad en los indicadores macroeconómicos, pero al mismo tiempo evidencia la urgencia de atender los problemas de empleo informal y crecimiento sostenido.

