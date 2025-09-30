Los eventos astronómicos anunciados del 2 al 5 de octubre por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) buscan acercar al público general al conocimiento científico de manera accesible, con opciones presenciales, en línea e híbridas y totalmente gratuitas.

Eventos Astronómicos del INAOE: “100 Hours of Astronomy”

De acuerdo con Guillermo Romero, estudiante de doctorado en astrofísica del INAOE, “100 horas de astronomía” es parte de un esfuerzo mundial organizado por la Unión Internacional de Astronomía, donde México actúa como un nodo clave. Destacó que habrá transmisiones desde la sede principal, Japón, para mantener una programación continua.

“Es un evento global: a lo largo de todas las sedes del mundo se van a juntar las 100 horas”, explicó Romero.

En el INAOE, las actividades incluyen la proyección de una película, charlas sobre temas como “¿cómo mueren las estrellas?” , visitas a la cámara Schmidt, planetario y telescopios.

El evento arranca el jueves 2 de octubre a las 7:00 p.m. y se extiende hasta el sábado 4 de octubre.

Eventos Astronómicos del INAOE: “World Space Week México”

José Luis Luna Flores, estudiante de maestría en Ciencia y Tecnología del Espacio del INAOE, presentó esta celebración que coincide con el Día Internacional de Observación de la Luna. Según Luna Flores, el INAOE es el único evento en Puebla registrado en la plataforma oficial de la NASA, con un enfoque en el tema “Vivir en el espacio”.

El domingo serán las actividades de este evento en el Museo de la Evolución y el Planetario de Puebla, con una feria de astronomía y ciencias espaciales, observación del sol con telescopios portátiles en la explanada, una rifa y una proyección del sol en el domo del planetario a las 10:00 a.m.

José Eduardo García, estudiante de Ingeniería y Ciencia y Tecnología del Espacio del INAOE, agregó contexto histórico:

“La semana del espacio es un evento… que conmemora que se hizo el primer satélite espacial… el Sputnik 1, fue lanzado el 4 de octubre de 1957… este primer satélite abrió camino para la humanidad para explorar el espacio. Y también la semana del espacio se conmemora del 4 al 10 de octubre, ya que el 10 de octubre de 1967 se conmemora el tratado del espacio exterior”.

Eventos Astronómicos del INAOE: “Noche Internacional de Observar la Luna”

Esta jornada especial, programada para el 4 de octubre de 4:00 p.m. a medianoche, se vincula con la Semana Mundial del Espacio, como explicó José Luis Luna Flores. Incluye observación directa de la Luna con telescopios y actividades prácticas para el público.

Guillermo Romero agregó que el viernes 3 de octubre a las 5:30 p.m. se proyectará un documental de la NASA sobre el telescopio espacial James Webb, en el Auditorio del Centro de Información, gratuito y para todas las edades.

¿Cómo llegó al INAOE y al Museo de la Evolución?

Los eventos se llevarán a cabo de jueves a sábado en las instalaciones del INAOE, Luis Enrique Erro #1, en Santa María Tonantzintla, San Andrés Cholula, Puebla.

Las actividades del domingo serán en el Museo de la Evolución y el Planetario ubicados en Calz. Ejército de Ote. s/n Zona de los Fuertes, Av Ocote, Centro histórico de Puebla, 72260 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.

Todas las actividades son gratuitas y no requieren registro previo; un código QR en los carteles facilita el acceso al INAOE.

