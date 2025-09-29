El tema del corte de cabello en escuelas en México ha generado debates constantes entre autoridades educativas, padres y estudiantes.

A lo largo de los años, algunos planteles han impuesto restricciones relacionadas con la apariencia, como exigir casquete corto, evitar tintes o limitar peinados.

Sin embargo, ninguna norma jurídica vigente en el país faculta a las instituciones para negar la entrada a clases por el estilo de cabello u obligar a los estudiantes a medidas estéticas.

¿Qué dice la ley sobre el corte de cabello en las escuelas?

El Artículo 3º de la Constitución Mexicana garantiza que la educación debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Esto significa que ninguna escuela puede condicionar el acceso a clases con base en la apariencia física.

De manera complementaria, la Ley General de Educación establece que no se deben imponer restricciones que vulneren el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes. Entre estas se encuentran medidas relacionadas con cortes, tintes o peinados.

Incluso, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha advertido que imponer como obligatorio el corte de cabello en escuelas u reglas similares puede constituir un acto discriminatorio.

Antecedentes legales sobre el corte de cabello en escuelas

En 2019, un caso en Chihuahua marcó precedente. Un estudiante logró revertir la decisión de una escuela que le había negado el ingreso por su corte de cabello. La resolución judicial estableció que el estilo personal no influye en el aprendizaje ni en la convivencia escolar.

Estos antecedentes refuerzan que las instituciones educativas deben garantizar el derecho a la educación, sin importar la forma en que los estudiantes decidan llevar su cabello.

Cuando un alumno enfrenta restricciones por su apariencia, existen recursos para proteger sus derechos. El Conapred recibe quejas y denuncias por actos discriminatorios al teléfono 800 543 0033, al correo [email protected]

o en su página oficial.

La Secretaría de Educación Pública también ha emitido comunicados dirigidos a escuelas de nivel medio superior, indicando que medidas como cortes, tintes o maquillajes no deben condicionar la permanencia de los alumnos.

En 2022, el Conapred informó que, entre enero y agosto de ese año, recibió 487 casos de estudiantes a quienes se negó el ingreso por llevar el cabello largo o pintado. En estos procesos se emitieron medidas precautorias para garantizar el acceso a clases y se notificó a las autoridades escolares.

—

POB/LFJ