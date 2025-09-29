Gratis: Anuncian taller de defensa personal para mujeres

El Taller de defensa personal en Puebla “Libres en Movimiento”, se realizará el 4 de octubre en el CIS Angelópolis.

Con el objetivo de generar espacios seguros que fortalezcan la autonomía de las mujeres, se invita a las poblanas a participar en el Taller de defensa personal en Puebla “Libres en Movimiento”.

De acuerdo a un comunicado, la actividad se llevará a cabo el sábado 4 de octubre de 2025, a las 7:00 horas, en la explanada del CIS Angelópolis.

El taller será impartido por la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, campeona mundial de karate, como parte de la promoción de políticas públicas con perspectiva de género y del impulso al empoderamiento físico y emocional de las mujeres.

Se solicita a las asistentes acudir con ropa deportiva o cómoda de color blanco. La participación no tendrá costo, únicamente se invita a donar artículos de higiene personal, mismos que serán entregados al Sistema Estatal DIF para su distribución en refugios y centros de atención a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Te puede interesar: ¿Pueden las escuelas obligar al corte de cabello? Esto dice la ley

Artículos sugeridos para donación:

Toallas sanitarias

Cepillos dentales

Pasta dental

Enjuague bucal

Jabón corporal

Shampoo

Crema corporal

Desodorante

El evento contará con el apoyo de patrocinadores como Junghanns, Acuario Michin Puebla, COMEX, Gapsa, Chipileta, HO y Empire Fitness.

__

POB/KPM