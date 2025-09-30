Los tickets de compra juegan un rol fundamental en las relaciones entre consumidores y proveedores, tal como lo enfatiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Esta institución federal insta a las personas a exigir y conservar estos documentos para respaldar cualquier transacción.

De acuerdo con la Profeco, los tickets de compra son clave porque permiten validar detalles como la fecha, el monto, el lugar y las condiciones de la adquisición. Estos elementos ayudan a confirmar que una compra o servicio se realizó correctamente.

Además, los tickets de compra resultan indispensables para manejar reclamaciones por productos defectuosos o servicios que no se cumplieron como se prometió. La Profeco destaca que, sin este comprobante, es más complicado interponer una queja formal ante la dependencia.

¿Qué dice la ley sobre los tickets de compra?

La Ley Federal de Protección al Consumidor cuenta con artículos que respaldan la importancia de los tickets de compra, como el artículo 12 que establece que “el proveedor, tiene obligación de entregar al consumidor factura, recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos de la compraventa, servicio prestado u operación realizada”. Esto obliga a los proveedores a emitir estos documentos sin excusas.

Otros artículos relacionados, como el artículo 10, prohíben prácticas abusivas y cargos no autorizados, lo que indirectamente refuerza la necesidad de comprobantes claros como los tickets de compra para evitar engaños. De igual forma, el artículo 13 permite a la Profeco verificar el cumplimiento de estas reglas mediante inspecciones, y considera una infracción si los proveedores obstaculizan estas revisiones.

¿Dónde y cómo presentar una queja ante Profeco?

Si un proveedor no entrega tickets de compra, los consumidores aún pueden presentar una queja, aunque contar con otros documentos alternativos fortalece el caso. La Profeco acepta pruebas como contratos, comprobantes bancarios, publicidad del proveedor o correos electrónicos para respaldar la reclamación.

Para interponer la queja, se puede hacer de manera presencial en la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) de Zona Gral. Ignacio Zaragoza en calle 19 Sur No. 506 Despacho 103. Col La Paz, C.P. 72160, Puebla, Pue.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas.

Los requisitos para presentar una queja incluyen el nombre y domicilio del consumidor, una identificación oficial, cualquier documentación relacionada, el nombre y domicilio del proveedor, y una descripción del problema. Se debe presentar impreso el formato de recepción de queja en la ODECO.

Si necesitas más información o asesoria sobre temas de consumo comunicate al 55 5568 8722 o al 800 468 8722.

