El Cabildo de San Pedro Cholula designó a José Alexis Domínguez Alcudia como nuevo síndico municipal, en sustitución de Iván N., quien fue separado del cargo tras ser vinculado a proceso por un juez penal.

José Alexis Domínguez, quien se desempeñaba como secretario general del ayuntamiento, asumió la titularidad de la sindicatura, y para cubrir su vacante, el Cabildo nombró a Miguel Cuauhtémoc Luna Mendoza como nuevo secretario general de Gobierno.

La decisión se derivó de la resolución judicial que vinculó a proceso a Iván N. por el delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad, relacionado con presuntos actos de corrupción en el mercado Cosme del Razo.

La medida judicial incluyó su suspensión inmediata, la obligación de firmar periódicamente ante la autoridad, la prohibición de salir del país y restricciones para acercarse a las oficinas de la sindicatura y la contraloría del municipio.

¿Por qué vincularon a proceso a Iván N.?

De acuerdo con medios locales, el pasado 8 de julio, cuando alrededor de 180 personas presuntamente vinculadas a una organización de San Martín Texmelucan irrumpieron en el mercado con la intención de obligar a los administradores a firmar sus renuncias y tomar el control del lugar.

En ese momento, la Policía Municipal detuvo a nueve de los atacantes, aunque posteriormente fueron liberados, señalan de manera extraoficial, que el grupo habría entregado al síndico un millón y medio de pesos a cambio del control del centro de abasto.

Desde meses atrás, los locatarios habían denunciado públicamente que Iván N. negociaba espacios del mercado con organizaciones externas y que incumplía compromisos adquiridos con ellos.

Tras los incidentes, los comerciantes realizaron protestas y participaron en mesas de diálogo con la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, para exigir acciones contra el exsíndico, a quien acusaron de proteger a los responsables y actuar en contra de los intereses del municipio.

¿Qué es la sindicatura municipal y cuál es su labor?

De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal de Puebla, la sindicatura municipal es un órgano del Ayuntamiento encargado de representar los intereses del municipio ante toda clase de autoridades. Su función principal es actuar como mandatario judicial del municipio, lo que le permite comparecer ante tribunales, interponer recursos, presentar pruebas y alegatos, así como tramitar juicios en materia civil, administrativa, mercantil, penal, laboral y de amparo.

El síndico municipal, titular de la sindicatura, tiene la responsabilidad de vigilar que se cumplan las leyes y los reglamentos dentro del Ayuntamiento, presentar denuncias por faltas o delitos cometidos por servidores públicos y promover acciones en beneficio de la colectividad.

También debe supervisar el inventario de bienes municipales, gestionar pagos y créditos civiles del municipio y participar en procesos de expropiación, desde la negociación de indemnizaciones hasta la presentación de los expedientes ante el Cabildo.

Lee también: Vínculos entre desapariciones en Amozoc y la Guardia de Jahzer

Asimismo, de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, el síndico debe garantizar la protección de los derechos humanos en todos los actos del Ayuntamiento, colaborar con organismos estatales y nacionales de vigilancia y promoción de estos derechos, emitir laudos en materia de propiedad en condominio, imponer sanciones cuando corresponda y aplicar mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

—

POB/MMM