Agua de Puebla puso a disposición desde este 1 de octubre el programa “Pago Anual Anticipado 2026”, una iniciativa que busca premiar a los clientes que cumplan con sus pagos.

Los usuarios que realicen su Pago Anual Anticipado 2026 del 1 al 31 de octubre participarán en uno de los dos sorteos programados para el 6 de enero y el 4 de abril del próximo año 2026.

Los clientes que liquiden la totalidad de sus servicios antes del 31 de octubre recibirán dos meses de beneficios en su próximo periodo de pagos y 10 boletos para participar en los sorteos. Entre los premios se encuentran un Jetta del último año y 60 regalos adicionales, que incluyen electrodomésticos, scooters, laptops, celulares y más.

¿Qué es el Pago Anual Anticipado y cómo funciona?

El programa Pago Anual Anticipado, disponible a través de Agua de Puebla, permite a los usuarios pagar su servicio de agua potable y saneamiento por adelantado para obtener descuentos y beneficios.

Realizar el Pago Anual Anticipado 2026 permite cubrir el servicio de agua por un año completo con las tarifas vigentes del presente año. Para los usuarios con servicio medido, se toma como referencia el consumo del año anterior para establecer el monto anual a pagar, mientras que quienes tengan cuota fija conservarán el mismo costo durante todo el año.

¿Dónde realizar mi Pago Anual Anticipado 2026?

Para realizar el Pago Anual Anticipado a través de WhatsApp, el usuario debe registrar el número oficial de Agua de Puebla 2222117070 y enviar un mensaje con cualquier palabra clave que incluya “pago”. Fluvio responderá con un menú de opciones, como “consultar saldo y pago” o “pago”. Ingresa tu NIS y selecciona la opción Pago Anual Anticipado para completar el proceso.

El pago en línea también se puede realizar desde el navegador accediendo a la página Pago Fácil de Agua de Puebla. Ingresa tu usuario, contraseña y tu número de identificación de servicio (NIS), presiona continuar y selecciona Pago Anual Anticipado.

Para pagos presenciales, Agua de Puebla cuenta con 37 cajeros digitales distribuidos en distintos puntos de la ciudad, como Las Ánimas, Ciudad Judicial, San Bartolo, Reforma, San Manuel, Boulevard Atlixcáyotl, Villa Verde, Zaragoza, Zavaleta y Lomas del Valle.

También se pueden realizar en bancos como Banorte, BBVA, Santander, Banco Azteca, BanBajío, Scotiabank, American Express, Citibanamex y HSBC, así como en cadenas comerciales y comercios como Oxxo, Farmacias del Ahorro, Bodega Aurrera, entre otros.

Finalmente, los clientes pueden utilizar la aplicación Agua de Puebla Móvil, disponible para iOS y Android. Tras iniciar sesión, el usuario debe seleccionar Pago Anual Anticipado, elegir el método de pago y confirmar el monto para completar la transacción.

