Puebla será sede del Mundial de Voleibol de Playa Sub-21

El Mundial de Voleibol de Playa Sub-21 se realizará en octubre en San Pedro Cholula, con la participación de 32 países.

A fin de promover el deporte y el turismo, se presentó ante empresarios, hoteleros y restauranteros el Mundial de Voleibol de Playa Sub-21, que se efectuará del 15 al 19 de octubre en el Parque Soria, en el municipio de San Pedro Cholula.

De acuerdo a un comunicado, este torneo internacional será posible tras el pago de una deuda de 27 millones de pesos con la CONADE, lo que permite que Puebla reciba competencias nacionales e internacionales.

Se informó que se espera una derrama económica superior a 100 millones de pesos y la llegada de más de 12 mil visitantes provenientes de más de 30 países. El evento reunirá a 32 parejas femeniles y 32 varoniles, con una asistencia estimada de 7 mil 500 personas en el aforo de las canchas de competencia.

La presidenta municipal de San Pedro Cholula resaltó que el municipio está listo para recibir a las y los visitantes, mientras que se invitó a hoteleros y restauranteros a sumarse para que los turistas se lleven una buena experiencia y regresen.

Durante la presentación se proyectó el video oficial del torneo, que busca posicionar a San Pedro Cholula como un destino incluyente y atractivo.

