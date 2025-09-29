El reembolso de boletos para eventos cancelados o pospuestos, vienen acompañados de un problema constante para los consumidores, y ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), subraya la importancia de las empresas que cumplan con sus obligaciones.

Si un evento es cancelado de manera definitiva, el consumidor tiene derecho a la devolución total del costo del boleto, incluyendo el cargo por servicio. En el caso de posponer el evento, las empresas deben ofrecer la opción de conservar el boleto para la nueva fecha o solicitar el reembolso.

La Procuraduría Federal del Consumidor enfatiza que, en caso de enfrentar un proceso injustificado para obtener el dinero de vuelta, el consumidor debe presentar una queja formal ante la PROFECO.

El objetivo de la PROFECO es mediar y asegurar que se respeten los derechos del consumidor, obligando a las empresas a devolver el importe total de las entradas.

¿Qué pasa si no hacen valido mi reembolso?

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), señala en su artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), que todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades y reservaciones, conforme al convenio con el consumidor.

Además se tiene derecho a una compensación cuando las causas de la cancelación o cambio de fechas sean imputables al promotor o boletera del evento, con los señalado en el Artículo 92 Bis de la Ley de Protección al Consumidor (LFPC) que indica:

Los consumidores tendrán derecho dentro de su reembolso a la bonificación o compensación cuando la prestación de un servicio sea deficiente, no se preste o proporcione por causas imputables al proveedor, o por los demás casos previstos por la ley.

Alguna de la causas no imputables que no hacen válido el reembolso pueden ser debido al clima, conforme a los avisos y recomendaciones de las autoridades competentes, como sanitarias o médicas (enfermedad o accidente del artista).

¿Cómo solicito un reembolso de boletos en Puebla?

Para solicitar un reembolso la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en primer lugar recomienda tener los comprobantes de pago (boletos, correos con boletos digitales), ponerse en contacto con las áreas de atención a clientes.

En el caso de que los boletos se compraron directamente en el establecimiento, se debe acudir a la taquilla con los boletos. Si el pago se realizo con una tarjeta de crédito o débito, deberá presentarse el titular de la misma.

Si la empresa no devuelve el valor de las entradas una vez cancelado el evento, se puede presentar ante la PROFECO una queja a través del teléfono del consumidor 55-5568-8722 y 800-468-8722; y por medio del correo electrónico [email protected]

¿Qué dice Ticketmaster sobre los reembolsos?

Si durante algún evento o concierto donde Ticketmaster fue el encargado de llevar el boletaje, el proceso que se debe seguir para realizar tu reembolso correctamente es el siguiente:

Para compras en línea con tarjeta de crédito o débito no se necesitan realizar ningún trámite, Ticketmaster reembolsará automáticamente el costo de los boletos, incluyendo cargos por servicio. El procesamiento del reembolso se va a reflejar en la misma tarjeta con la que se efectuó la compra.

El tiempo estimado para la acreditación es de 20 a 30 días naturales posteriores a la solicitud, sujeto a los plazos de tu institución bancaria.

Para las compras realizadas en taquilla o centros Ticketmaster, deberás acudir al mismo lugar donde compraste los boletos, dentro de los 30 días naturales posteriores a la cancelación. Recuerda llevar el boleto original sin daños ni alteraciones.

