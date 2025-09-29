Del 1 al 5 de octubre de 2025 se llevará a cabo la Feria Patronal de San Francisco Ixtacamaxtitlán, en honor a San Francisco de Asís. Para esta edición, se espera la asistencia de más de 12 mil visitantes provenientes de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Ixtacamaxtitlán, el programa incluye torneos deportivos, música en vivo, cabalgata, bailes tradicionales, espectáculos, fuegos artificiales, gastronomía típica y venta de artesanías, con actividades para toda la familia.

Actividades de la Feria Patronal de San Francisco Ixtacamaxtitlán

El 1 de octubre a las 9:00 de la noche se presentarán Los Hijos del Pueblo, Grupo Gente Renovada y Golden Kumbia, mientras que el 4 de octubre a la misma hora estarán en el escenario Kontrabando Norteño, Palomo y Raymix, la entrada de ambos eventos es gratuita.

En cuanto a los torneos deportivos, el Fútbol Relámpago Libre Varonil se realizará el miércoles 1 de octubre en el Deportivo de Ixtacamaxtitlán, con un máximo de 16 equipos de hasta 15 jugadores, premiando al ganador con 35 mil pesos.

Ese mismo día, a la 1:00 de la tarde, tendrá lugar el primer torneo de dominó en la cancha de basquetbol, en modalidad libre por parejas, con inscripción gratuita y premios de 3 mil, 2 mil y 1 mil pesos para los tres primeros lugares.

El domingo 5 de octubre, desde las 9:00 de la mañana, se llevará a cabo el torneo de rayuela a un costado del kiosco de Ixtacamaxtitlán, jugado a 40 varas con equipos de tres integrantes. En esta competencia se premiará a los cuatro primeros lugares con 5 mil, 3 mil, 2 mil y 1 mil pesos respectivamente.

El torneo de basquetbol categoría libre varonil se llevará a cabo el domingo 5 de octubre de 2025, a partir de las 10:00 de la mañana. Los tres primeros lugares recibirán premios de 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos, respectivamente.

El jueves 2 de octubre se realizará en el kiosco de Ixtacamaxtitlán el taller y concurso de globos de cantoya, la entrada será gratuita y se podrá participar en familia o con amigos. Se premiará a los cuatro primeros lugares con premios en especie. Más tarde, a las 7:00 de la noche, se llevará a cabo el espectáculo de liberación de globos.

La cabalgata en honor a San Francisco de Asís tendrá lugar el viernes 3 de octubre de 2025, con un recorrido de ida y vuelta desde Ixtacamaxtitlán hasta la iglesia de San Francisquito en Tlajomulco. La salida está programada a las 9:00 de la mañana.

