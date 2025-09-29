Del 1 al 5 de octubre de 2025 se llevará a cabo la Feria Patronal de San Francisco Ixtacamaxtitlán, en honor a San Francisco de Asís. Para esta edición, se espera la asistencia de más de 12 mil visitantes provenientes de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Ixtacamaxtitlán, el programa incluye torneos deportivos, música en vivo, cabalgata, bailes tradicionales, espectáculos, fuegos artificiales, gastronomía típica y venta de artesanías, con actividades para toda la familia.

Actividades de la Feria Patronal de San Francisco Ixtacamaxtitlán

El 1 de octubre a las 9:00 de la noche se presentarán Los Hijos del Pueblo, Grupo Gente Renovada y Golden Kumbia, mientras que el 4 de octubre a la misma hora estarán en el escenario Kontrabando Norteño, Palomo y Raymix, la entrada de ambos eventos es gratuita.

En cuanto a los torneos deportivos, el Fútbol Relámpago Libre Varonil se realizará el miércoles 1 de octubre en el Deportivo de Ixtacamaxtitlán, con un máximo de 16 equipos de hasta 15 jugadores, premiando al ganador con 35 mil pesos.

La Feria Patronal de San Francisco Ixtacamaxtitlán 2025 ofrecerá música, torneos, cabalgata, globos de cantoya y actividades gratuitas
Ese mismo día, a la 1:00 de la tarde, tendrá lugar el primer torneo de dominó en la cancha de basquetbol, en modalidad libre por parejas, con inscripción gratuita y premios de 3 mil, 2 mil y 1 mil pesos para los tres primeros lugares.

El domingo 5 de octubre, desde las 9:00 de la mañana, se llevará a cabo el torneo de rayuela a un costado del kiosco de Ixtacamaxtitlán, jugado a 40 varas con equipos de tres integrantes. En esta competencia se premiará a los cuatro primeros lugares con 5 mil, 3 mil, 2 mil y 1 mil pesos respectivamente.

El torneo de basquetbol categoría libre varonil se llevará a cabo el domingo 5 de octubre de 2025, a partir de las 10:00 de la mañana. Los tres primeros lugares recibirán premios de 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos, respectivamente.

El jueves 2 de octubre se realizará en el kiosco de Ixtacamaxtitlán el taller y concurso de globos de cantoya, la entrada será gratuita y se podrá participar en familia o con amigos. Se premiará a los cuatro primeros lugares con premios en especie. Más tarde, a las 7:00 de la noche, se llevará a cabo el espectáculo de liberación de globos.

La cabalgata en honor a San Francisco de Asís tendrá lugar el viernes 3 de octubre de 2025, con un recorrido de ida y vuelta desde Ixtacamaxtitlán hasta la iglesia de San Francisquito en Tlajomulco. La salida está programada a las 9:00 de la mañana.


