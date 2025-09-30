A un año de que Claudia Sheinbaum asumiera la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública se mantiene como uno de los temas de mayor relevancia para la ciudadanía.

Tanto los registros hemerográficos como los datos de la Fiscalía reflejan una persistente incidencia delictiva, evidenciada en el número de delitos cometidos diariamente y mes con mes.

En entrevista con Poblanerias.com, el Dr. Tadeo Luna, responsable del Laboratorio para la Paz con Reconciliación de la Ibero Puebla y especialista en temas de seguridad en México, señala que este ha sido un gobierno de continuidad en materia de seguridad.

Según explica, no se han observado cambios significativos en las estrategias implementadas, ni en la percepción ciudadana respecto a los índices y tasas de los principales delitos.

La herramienta de seguridad igual al sexenio pasado

En comparación con el sexenio de López Obrador, resaltó que siguen ocupando como herramienta de estrategia federal militarizada la consolidación de la Guardia Nacional para enfrentar la delincuencia organizada. Además de implementar la presencia de la figura importante del Secretario de Seguridad, ocupandolo como continuidad de políticas violentas.

En tanto a la reducción en homicidios dolosos, no ha habido un gran cambio, si bien, comenta que pareciera haber una disminución de homicidio doloso, si se observa el conteo con el Secretario Ejecutivo de homicidios dolosos en Puebla, ha disminuido, pero en otra dirección está aumentado demasiado los homicidios culposos, siendo una vía de sospecha en las estadísticas oficiales.

No obstante, si se investiga a profundidad la reducción de los homicidios dolosos a nivel nacional, la tendencia no es de apenas, pues ha llevado consigo la reducción desde años atrás y muy insignificante a comparación de los años 2005 y 2006, que la cifra era muy mínima en todos los delitos.

Una sociedad insegura contra los datos oficiales

La percepción de la inseguridad por parte de la ciudadanía en comparación con los datos oficiales, sigue teniendo más peso, ya que si bien se demuestra por parte del secretariado y por parte del INEGI las cifras, los homicidios no están ante la opinión pública, pero sí una mayor comisión en tanto a la delincuencia organizada en la que buscan enviar mensajes.

Los mensajes van desde dejar cuerpos en vía pública, colgar narcomantas, incendiar autos en las calles, generando un sentimiento de inseguridad, por lo que comenta el doctor que, no necesariamente tienen que ir a la par.

Tadeo, comenta que, ya que muchos de los delitos que no se denuncian, siendo la cifra negra que en México de 100 sucesos, solo 93 se denuncian, pero entre las localidades, vecinos y amigos, se conocen más a fondo los delitos que se cometen día a día, lo que ocasiona la percepción de la inseguridad.

La Guardia Nacional y el Ejército como operativo de seguridad pública

Si se observa desde una perspectiva de derechos humanos y de seguridad ciudadana al Ejército y la Guardia Nacional como eje operativo, destaca que nunca ha sido una opción sostenible a largo plazo, pues aumentan los casos de corrupción como el caso de la marina en las aduanas.

Además de que, si bien las fuerzas armadas tienen mejor percepción en tanto a eficacia y confianza, esto se va a ir desgastando conforme vayan estando en contacto con la ciudadanía y enfrentándose a más casos de delincuencia.

Resaltando que si no se fortalecen a los policías locales, no existirá una estrategia que pueda traer la construcción de paz a largo plazo en México, ya que la militarización tiene que ver con las estrategias reactivas y de combate frontal a la delincuencia, evidenciando que solo genera más violencia.

Una de las principales debilidades institucionales para consolidar la seguridad en tanto a fiscalías, policías locales y la coordinación entre niveles de gobierno es la coordinación entre las distintas instituciones en tanto a los policías locales, Guardia Nacional, Secretaria de la Defensa y Marina, siguiendo la falta de coordinación a lo continuo.

Ya que, menciona que el acceso a la justicia de los ciudadanos, desde la detención hasta la sanción penal, ya que muchos de estos procesos se atoran en fiscalía.

Por último, uno de los principales retos de la presidenta para consolidar su política de seguridad en lo que resta de su sexenio es la estrategia nacional de la paz, ya que un año es muy poco para ver los resultados, como segundo reto, es la coordinación interinstitucional y los peligros de la militarización del autoritarismo.

Cabe resaltar, que otro riesgo, está relacionado con la presión que está ejerciendo Estados Unidos con el control de fronteras, la extradición de ciertos capos, la delincuencia organizada, entre otros.

